Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, mecliste yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Avrupa ordusu vizyonunu "çok uçuk" ifadesiyle nitelendirdi.

AA'nın haberine göre; Avrupa ordusunu, egemenlik tartışmasından dolayı istemediklerini belirten Bijleveld, " Hollanda, ordusunun konuşlanmasından kendisi sorumlu kalacaktır. Bizi kendi ordumuz ilgilendiriyor. Bu konuda yalnız değiliz, başka ülkeler de karşı çıkıyor. Bizim ülke olarak tek bir ordumuz var. Gerektiği zaman NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile birlikte çalışır fakat bunlara bağlı değildir. Bizim ordumuz NATO'nun operasyonlarına dahil olur ancak buna biz karar veririz." diye konuştu.

AB'nin savunma alanında iş birliğinden yana olduğunu dile getiren Bijleveld, böyle bir iş birliğinin NATO'yu da güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Ayrıca Bijleveld, sosyal medya hesabından, "Hollanda ordusunun dünyanın herhangi bir yerinde konuşlandırılması ulusal bir önem ve güvenliğimiz için NATO gerekli olmaya devam edecek." mesajını paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ