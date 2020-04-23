Hollanda Başbakanı ile Göç ve Uyum Bakanından ramazan mesajları

AA

Hollanda Başbakan Mark Rutte, ülkede yaşayan Müslümanların ramazan ayını tebrik ederek evde kalmaları tavsiyesinde bulundu.

Rutte, sosyal medya hesabından, ramazan ayı öncesi bir camiye yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaşarak ülkedeki Müslümanlara mesaj verdi.

Yaptığı paylaşımda Rutte, "Bu, dünyadaki tüm Müslümanlar için özel bir zaman. Aile ve arkadaşların namaz ve iftar zamanında bir araya gelmemeleri zor bir durum. Bir caminin imamları ve yönetimiyle cemaatin bu durumu nasıl ele aldığını görüştüm." ifadelerini kullandı.

Rutte, Hollanda'daki tüm Müslümanların iyi ve sağlıklı bir ramazan geçirmelerini dileyerek "Bu dönemde de evde kalmanızı rica ediyorum. Ne kadar zor olsa da ramazan ayında kurallara uyun. Koronayı birlikte kontrol altına alabiliriz." çağrısı yaptı.

- Danimarka'dan Türkçe ramazan broşürü

Danimarka Göç ve Uyum Bakanlığı da ramazan ayında yapılması gerekenleri Türkçe anlatan broşür hazırladı.

"Kovid-19 gölgesinde ramazanın kutlanması" başlıklı broşürde, "Evde kalın ve aile fertlerinizi ve arkadaşlarınızı görmek için sosyal medyayı kullanın. Bu, sevdiklerinizi, ailenizin yaşlılarını ve toplumumuzdaki en zayıf olanları korumak ve onlara bakmanın en iyi yöntemidir." denildi.

Göç ve Uyum Bakanı Mattias Tesfaye de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan, Kovid-19'un artmasına sebep vermemeli. Birlikte oturduklarınızla iftar yapın, 10'dan fazla kişi ile bir araya gelmeyin. Bu yıl ramazan ayı farklı geçecek. Birbirimize dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

,Abdullah Aşıran