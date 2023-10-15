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        Haberler Dünya Diplomasi Hollanda Başbakanı Rutte, Filistine yönelik insani yardımların devam edeceğini açıkladı

        Hollanda Başbakanı Rutte, Filistin'e yönelik insani yardımların devam edeceğini açıkladı

        Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı telefonda görüşmesinde, Filistin'e insani yardımlarına devam edeceklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 00:36 Güncelleme: 15.10.2023 - 00:36
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        Rutte: Filistin'e insani yardım devam edecek
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        Rutte, X'ten yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la yaptığı görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

        Abbas'la yaptığı görüşmede, Hamas'ın saldırılarıyla tırmanan şiddetin tüm masum kurbanlarının acısını paylaştığını ifade eden Rutte, Gazze'deki insani durum ile ilgili kaygılarını dile getirdiğini aktardı.

        Rutte, açıklamasında "Gazze'nin masum sakinlerinin gıda, su ve tıbbi bakıma ulaşabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Başkan Abbas'a Hollanda'nın Filistin'e yönelik insani yardımını sürdüreceği konusunda güvence verdim." ifadelerini kullandı.

        Hollanda'nın hükümetinin internet sitesinde, Filistin'e yapılan insani yardıma ilişkin yer alan bilgide, Batı Şeria'da çoğu kadın 40 binden fazla kişinin hukuki yardıma ve adalete erişimine yardım edilirken, 600 binden fazla Filistinlinin temiz içme suyuna erişiminin şartlarının iyileştirildiği belirtiliyor.

        Hollandalı şirketlerin yaklaşık 2 bin Gazzeli gencin bilişim sektöründe istihdam edilmesine destek olduğu bilgisi de yer alıyor.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Rutte
        #Filistine insani yardım
        #haberler
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