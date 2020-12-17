Hollanda, Belçika ve Almanya'dan ortak

AB, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı için Novavax ile sözleşme yapacak

AA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile KRV Eyalet Başbakanı Armin Laschet sosyal medya hesaplarından yayımladıkları ortak video mesajda, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle "lütfen evde kalın" çağrısı yaptı.Rutte, yaptığı konuşmada, Hollandalıların komşu ülkeler olan Belçika ve Almanya’yı ziyaret etmeyi sevdiklerini belirterek, "Tabii ki bunun nedeni güzel şehirlerin, köylerin, doğanın, kültürün, yemeklerin olması ve yapabileceğiniz alışverişten dolayıdır. Ama şu anki durumda, sınırları sadece biz geçmiyoruz, virüs de bizimle sınırı geçiyor." dedi.

Rutte, sadece önem arz eden seyahatler için sınır dışına çıkılması çağrısında bulunarak, "Korona zamanlarında iyi komşular olarak birbirimizle dayanışma içerisinde olmalıyız. Bu da maalesef mümkün olduğunca evde kalmak anlamına geliyor. Bu nedenle, Belçika ve Almanya ülkeleri ile birlikte size sesleniyorum: Evde kalın." ifadelerini kullandı.

De Croo da mevcut dönemde sınır ötesine eğlence ve alışveriş için geçilmemesini istedi.Virüsü yenmenin tek yolunun evde kalarak temastan kaçınmak olduğunu vurgulayan De Croo, "Kurallara ne kadar iyi uyarsak o kadar çabuk tekrar görüşmelere başlayabiliriz." diye konuştu.KRV Başbakanı Laschet ise Belçika'ya alışverişe gidilmemesini isteyerek, "Virüsü sınırın ötesine taşımayın." şeklinde konuştu.