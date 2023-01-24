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Hollanda 'cins hayvanları' tamamen yasaklıyor

Hollanda'da cins ve sağlıksız hayvanların tamamen yasaklanması gündemde.

Hollanda 'cins hayvanları' tamamen yasaklıyor
HABERTURK.COM

Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanı Piet Adema yaptığı açıklamada, "Sırf 'güzel' ve 'sevimli' olduklarını düşündüğümüz için masum hayvanların hayatını çekilmez hale getiriyoruz. Tam da bu nedenle, hiçbir evcil hayvanın acı çekmek zorunda kalmadığı bir Hollanda için büyük bir adım atıyoruz" dedi.

Adema, cins ırkları sahiplenmenin yanı sıra bu türleri reklamlarda ve sosyal medyada paylaşmanın da yasaklanabileceği beilrtildi.

Hollanda'da sağlıksız cins hayvanların yetiştirilmesi 2014 yılında yasaklanmıştı. Şimdi hükümet bu ırkların ithalatını ve ticaretini durdurmak için olan yasal boşluğu da kapatmayı hedefliyor.

Geçiş sürecince evinde bu canlılardan birine sahip olanların, evcil hayvanı ölene kadar bakmaya devam edebileceği ancak yenisini satın almasının mümkün olmayacağı belirtildi.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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