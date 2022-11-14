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Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı

Hollanda'da askerlerden birinin bir festivalde uyuşturucu kullanmasının ardından başlatılan soruşturma sonucu, 10 asker uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı
Hollanda'da 10 asker uyuşturucu kaçakçılığından gözaltında
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AA

Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, uyuşturucu kaçakçılığında rol aldıkları gerekçesiyle 9'u muvazzaf 10 askerin gözaltına alındığını duyurdu.

Kraliyet Polisinden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah farklı noktalarda yapılan operasyonlarda 9'u görevde 1'i emekli toplam 10 askerin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonun askerlerden birinin festival sırasında uyuşturucu kullanmasının ardından yürütülen soruşturmayla başladığı kaydedildi.

Yakalanan askerin telefonunda yapılan incelemeler neticesinde çok sayıda askerin görev saatleri dışında uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik faaliyetlerde bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, emekli askerin evinde, görevdekilerin Doorn, Amersfoort, Hilversum, Oirschot ve Schaarsbergen'deki kışlalarda, bir askerin ise Almanya'da eğitim sırasında gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın Arnhem savcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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