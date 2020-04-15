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Hollanda'da 54 Türk koronavirüsten hayatını kaybetti

Hollanda'da yeni tip koronavirüs salgınında 54 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi

Hollanda
AA

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 54 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki Türk vatandaşlarından 54'ünün Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi.

Hollanda'da 400 binden fazla Türk yaşıyor.

Diğer taraftan ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaştı. 189 kişinin de hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı.

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