Hollanda'da 9 yıl boyunca çocuklarını mahzende tutan babaya cinsel istismar suçlaması

Gerrit Jan van D., Ruinerwold kasabasındaki çiftlik evinin mahzeninde yıllarca 6 çocuğu ile birlikte yaşadı.

Hollanda'nın doğusundaki Ruinerwold kasabasındaki bir çiftlik evinin mahzeninde yıllarca 6 çocuğu ile birlikte yaşayan ve geçen Ekim ayında polis tarafından kurtarılan Gerrit Jan van D. hakkında, cinsel istismar, özgürlüğü kısıtlama ve kara para aklama şüphesiyle dava açıldı.

Beyin kanaması geçirdiği için Lahey yakınlarındaki bir cezaevi hastanesinde kalan 67 yaşındaki van D.'nin katılmadığı hazırlık duruşması, Hollanda'nın Assen Mahkemesi'nde başladı.

Savcılık, en büyüğü 25 yaşındaki 6 çocuğunu 9 yıl boyunca zorla çiftlik evinin mahzeninde tutan Gerrit Jan van Dorsten'i, özgürlükten yoksun bırakma, kötü muamele ve kara para aklamakla suçladı.

Savcı, van D.'nin, çiftlikte yaşamayan bir erkek, diğeri kız iki büyük çocuğuna da cinsel istismarda bulunduğunu bildirdi.

Savcıya, istismara ilişkin bilgi veren çocuklar, kötüye kullanıma maruz kaldıklarında 12 ile 15 yaşlarında olduklarını belirtti. Oğlu, babasının, kötü bir şey yaptığının farkında olduğunu, etrafta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra kapıyı kilitlediğini anlattı.

Savcıya göre, çiftlikte zorla tutulan 6 çocuk, hiçbir zaman nüfusa kaydedilmedi. "Dış dünya ile temas etmeleri halinde bedenlerinin kötü ruhlar tarafından ele geçirileceği" gerekçesiyle çocukların dış dünya ile ilişkisi kesildi. Çocuklar bazen sopa ile bazen de soğuk bir banyoda saatlerce tutularak sık sık cezalandırıldı.

Moon tarikatı

Savcılık, çiftlikte bulunan 97 bin euronun kaynağının hala belirlenemediğini de vurguladı.

Ruinerwold'da 6 çocuğun zorla tutulduğu çiftliği resmi olarak kiralayan Avusturyalı Jozef B. ise, kimseyi özgürlükten yoksun bırakmadığını savunarak, "Bu bir cadı acına benziyor. Bir kişi tanrıya inanıyorsa, bu onun kendi kararı değil mi?" dedi.

Baba Gerrit Jan van D. ile Josef B.'nin daha önce Moon tarikatına üye oldukları, daha sonra ayrılarak kendi tarikatlarını kurdukları belirtilmişti.

Avukatı, Josef B.'nin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti Gerrit Jan van D. ile Josef B. hakkında dava açılmasına ve beyin kanaması geçirdiği için konuşamadığı belirtilen van D.'nin, nörolojik ve nöropsikolojik açıdan incelenmesine karar verdi.

Drenthe bölgesindeki Ruinerwold kasabasındaki çiftlikteki bir mahzende 9 yıldır zorla tutuldukları belirtilen ve yaşları 18 ile 25 yaş arasında değişen 6 çocuk, çiftlikten kaçan büyük ağabeyin yardım çağrısı üzerine 16 Ekim'de polis tarafından kurtarılarak, güvenli bir yere yerleştirilmişti.