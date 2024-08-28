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        Haberler Dünya Hollanda'da bilgisayar sistemlerindeki geniş çaplı arıza, hizmetleri ve uçuşları aksattı | Dış Haberler

        Hollanda'da bilgisayar sistemlerindeki geniş çaplı arıza, hizmetleri ve uçuşları aksattı

        Hollanda'da bazı devlet dairelerindeki bilgisayar sistemlerindeki arızalar nedeniyle hizmetlerde aksaklıklar yaşandığı ve Eindhoven Havalimanı'ndan uçuşların yapılamadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 28.08.2024 - 12:58
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        Hollanda'da sistem arızası: Uçuşlar aksadı
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        Siber Güvenlik Ulusal Merkezi (NCSC), Hollanda'da bazı devlet dairelerindeki bilgisayar sistemlerindeki arızalar nedeniyle aksaklıklar yaşandığını belirtti.

        NCSC'nin X hesabından yapılan açıklamada, veri merkezinde arıza yaşandığı ve bu durumun çok sayıda kurumu etkilediği kaydedildi.

        Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda Savunma Bakanlığında bilişim teknolojileri ağlarıyla ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Nedeni henüz bilinmemektedir. Çalışanlar oturum açma sorunları yaşamakta ve bazı durumlarda telefonlara ulaşılamadığı için hizmetler etkilenmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Uçuşlar aksadı

        Eindhoven Havalimanı'nın X hesabından yapılan açıklamada da Savunma Bakanlığındaki bilgisayar sorunları nedeniyle havalimanında hava trafiğinin sağlanamadığı bildirildi.

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        Açıklamada, "Şu anda Eindhoven Havalimanı'nda hava trafiği mümkün değil." denildi.

        Havalimanının askeri amaçlarla da kullanılması sebebiyle bilgisayar sisteminin Savunma Bakanlığındaki sistemlerle bağlantılı olduğu aktarıldı.

        Eindhoven Havalimanı'ndaki aksaklık nedeniyle Hollanda Kızılhaçı, mahsur kalan yolcularla ilgilenmek üzere bir acil müdahale ekibi görevlendirildiğini duyurdu.

        Öte yandan dijital devlet hizmetlerinin sağlandığı DigiD sitesine erişimde de SMS şifresinin alınamaması sebebiyle aksaklıklar yaşandığı görüldü.

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