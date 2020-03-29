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Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu

Hollanda'nın Breda kentine bağlı Etten - Leur ilçesindeki bir evde, Türkiye göçmeni bir büyükanne ile gelini ve 2 torununun cesetleri bulundu.

Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu
BBC TÜRKÇE

Hollanda'nın Breda kentine bağlı Etten - Leur ilçesindeki bir evde, Türkiye göçmeni bir büyükanne ile gelini ve 2 torununun cesetleri bulundu.

Polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Yerel medyaya göre, aile içi şiddet olasılığı üzerinde duruluyor.

Belçika sınırında yer alan kasabadaki olay, Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Bir telefon ihbarı üzerine Dassenburcht semtindeki eve giden polisler, içeride 4 cesetle karşılaştı.

Cesetlerin, aynı evde yaşayan büyükanne ile gelini ve 2 torununa ait olduğu belirtildi. Ölenlerin Giresun nüfusuna kayıtlı Kandemir ailesinin üyeleri olduğu öğrenildi.

Polis, olayın nedeninin henüz belli olmadığını belirterek, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Yerel medya, ölümlerin, diğer aile üyeleri ile bağlantılı olma olasılığından söz ediyor.

Etten - Leur Belediye Başkan Miranda de Vries, olay yerine gelerek mahalle sakinleri ile görüştü. Koronavirüs salgını nedeniyle, olay yeri incelemesi ve soruşturma için özel önlemler aldıklarını belirten belediye başkanı, "3 yıldır bu görevdeyim, ilk kez böyle acı bir olay yaşıyorum" dedi.

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