Yerel saatle 07:45 sıralarında Ruwaard semtinde meydana gelen olayda, Hakan Zatsan bina önündeki otoparkta bulunduğu sırada yanına gelen silahlı kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

Silah sesini duyup olay yerine koşanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Zatsan'ın hayatını kaybettiği; vücuduna 4 kurşunun isabet etmiş olduğu tespit edildi.

Oss polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgeyi emniyet şeridi ile çevirdi. Polisler, görgü tanıklarının ve komşularının da ifadesine başvurdu.

Polis olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı.