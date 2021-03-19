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Hollanda'da Denk Partisi en genç seçmene sahip

Ülkede 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimde 3 milletvekili kazanan Denk Partisi oylarının yüzde 70'ini 18-34 yaş arası seçmenden aldı

Hollanda'da Denk Partisi en genç seçmene sahip
AA

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde düzenlenen genel seçimde, üyelerinin çoğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi en genç seçmene sahip olmasıyla dikkati çekti.

Kamu yayın kuruluşu NOS tarafından Ipsos araştırma şirketine yaptırılan araştırmaya göre, 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimde 3 milletvekili kazanan Denk Partisi topladığı oyların yüzde 70'ini 18-34 yaş arası seçmenden aldı.

Oylarının yüzde 28'ini 35-49 yaş arası seçmenden elde eden Denk Partisi'ne, verilen oyların yüzde 2'si ise 50-69 yaş arası seçmenden geldi.

En genç seçmene sahip olan Denk Partisi'ni, mecliste 3 sandalye kazanarak ilk defa meclise giren oylarının yüzde 50'isini aynı yaş kategorisinden alan VOLT partisi takip ediyor.

Geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte'nin liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD),elde ettiği oyların yüzde 23'ünü 18-34 yaş arası seçmenden alırken, aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) ise yüzde 21'ini aldı.

VVD ve PVV'nin aldığı oyların yarısı 50 yaş üstü seçmenden geldi.

- Denk Partisi'nin oylarının yüzde 40'ı eğitim seviyesi yüksek olan seçmene ait

Denk Partisi oylarının yüzde 40'ını eğitim seviyesi yüksek olan seçmenden alarak bu kategoride 6'ncı sırada yer aldı.

Oylarının yüzde 55'ini eğitim seviyesi orta derecede olan seçmenden alan Denk Partisi'nin eğitim seviyesi düşük olan seçmenden aldığı oy oranı ise sadece yüzde 5 oldu.

Oylarının yüzde 75'ini eğitim seviyesi yüksek olan seçmenden alan VOLT partisi birinci sırada yer alırken, Demokratlar 66 (D66) ise yüzde 58 ile takip etti.

Oylarının yüzde 30'unu eğitim seviyesi düşük seçmenden alan PVV, eğitim seviyesi düşük olan seçmenler arasında en çok oy, eğitim seviyesi yüksek olan seçmenler arasında ise en az oy alan parti oldu.

PVV, oylarının sadece yüzde 19'unu eğitim seviyesi yüksek olan seçmenden aldı.

Oylarının yüzde 20'sini eğitim seviyesi düşük olan seçmenden alan VVD de oylarının yüzde 40'ını eğitim seviyesi orta derecede olan seçmenden elde etti.

Ülkede 2017 seçimlerinde 18-24 yaş arasında katılım yüzde 67 iken, bu yıl yapılan seçimlerde yüzde 80'e ulaştı.

Hollanda genel seçimlerini, 35 milletvekili çıkaran Rutte'nin liderliğindeki VVD kazanmış, kadın siyasetçi Sigrid Kaag liderliğindeki koalisyon ortaklarından D66 da ikinci olmuştu.

Wilders liderliğindeki İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı PVV, bir sıra gerileyerek üçüncü parti olsa da Meclisteki aşırı sağcıların sandalye sayısı 6 arttı.

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