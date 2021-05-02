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Hollanda'da elektrik kesintisi yüzünden solunum cihazına bağlı 2 Covid hastası öldü

Hollanda'nın güneyindeki Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu, oksijen cihazına bağlı iki Covid hastası hayatını kaybetti.

BBC TÜRKÇE

Hollanda'nın güneyindeki Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu, oksijen cihazına bağlı iki Covid hastası hayatını kaybetti.

Hastane sözcüsü tarafından doğrulanan ölümlere ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlattı.

Hollanda medyasına göre, üniversite hastanesindeki elektrik kesintisi Perşembe gecesinden Cuma'ya kadar devam etti. Kesinti sırasında acil durum güç kaynağı devreye girmedi.

Elektrik kesintisi sonucu, hastalara oksijen verilen Optiflow da dahil birçok tıbbi cihazda arıza meydana geldi. Ancak sağlık personeli arızanın hemen farkına varamadı.

Arıza yüzünden Covid nedeniyle tedavi gören oksijen cihazına bağlı 76 ve 67 yaşlarındaki iki hastanın durumu ağırlaştı. Erkek koronavirüs hastaları kısa süre içinde yaşamını yitirdi.

Hastane yönetimi, meydana gelen ölümler nedeniyle üzüntüsünü açıkadı, ölenlerin yakınlarına, acılarının üstesinden gelmeleri için yardım teklifinde bulundu.

İhmal davası

Ölen hastalardan birinin torunu olan Christina Wolters, sosyal medya hesabında, büyük babasının, hastanenin hatası yüzünden öldüğünü savundu. Wolters, elektrik kesintisi sonucu yaşanan arızanın çok geç farkedildiğini belirterek, "O zaman da büyükbabam çoktan ölmüştü" dedi.

Ölen 67 yaşındaki hastanın yeğeni, Kizzy Magdelijns da, "Amcam Pazartesi günü hastaneye alındı, 3 gün sonra durumu iyi gitmeye başladı. Doktoru bile, bu kadar çabuk toparlamasına şaşırmıştı ama Cuma günü aniden son aşamada olduğu söylendi. Bu nasıl olabilir" diye konuştu.

Hollandalı hasta yakını, hastane aleyhine ihmal nedeniyle dava açacağını söyledi.

Sağlık bakanlığı müfettişleri, elektrik kesintisi ile ölümler arasında bağ olup olmadığını ve ölümlerin başka bir tıbbi nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için soruşturma başlattı.

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