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        Haberler Spor Futbol Hollanda'da Fenerbahçe maçı kararı! - Futbol Haberleri

        Hollanda'da Fenerbahçe maçı kararı!

        Hollanda Futbol Federasyonu, Avrupa'da eleme maçı oynayacak Eredivise takımlarının gelecek hafta sonu olan maçlarını erteledi. Fenerbahçe'nin rakibi Twente, gelecek hafta sonu dinlenecek

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        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 18:12
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        Hollanda'da Fenerbahçe maçı kararı!
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        Hollanda Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'yi doğrudan etkileyen bir karar aldı.

        Federasyon, Avrupa'da eleme maçları oynayacak takımların gelecek hafta ligde oynayacağı müsabakaları erteledi.

        Alınan karara göre, Fenerbahçe'nin rakibi olan Twente, sarı-lacivertlilerle oynayacağı iki müsabaka arasında ligde maç yapmayacak.

        Twente ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turundaki ilk maçı 24 Ağustos'ta Kadıköy'de, ikinci maçı ise 31 Ağustos'ta Hollanda'da oynayacak.

        Fenerbahçe ise Twente ile oynayacağı maçların arasında ligde 27 Ağustos'ta Başakşehir'i ağırlayacak.

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