Hollanda'da 'gürültücü' çocuklara ilkokulun oyun alanı yasaklandı

Hollanda'da bir ilkokula, çocukların çok gürültü yaptıkları şikayeti üzerine, okulun oyun alanını kapatma talimatı verildi.

Nijmegen'deki De Buut İlkokulu'na, oyun alanının çocuklara yasaklanması, aksi takdirde 10 bin Euro para cezası verileceği uyarısı yapıldı.

Karar, çevre halkının çocukların meskun mahallerdeki 70 desibellik ses sınırını aştığı şikayeti üzerine alındı.

Şikayetin ardından yapılan gürültü ölçümünde, çocukların 88 desibel ses yaptığı belirlendi.

Karar tepki yarattı ve 4 binden fazla kişi, belediyenin 40 yıllık oyun alanını kapatma kararını geri almasını isteyen dilekçeye imza attı.

İlkokulun Müdürü Janneke Colsen, Volkskrant gazetesine yaptığı açıklamada "Garip bir durum ve çocuklara hiç adil değil. Özellikle de şimdilerde çocuklara hep dışarı çıkıp, oynamaları söylenirken" dedi.

Colsen, bölge halkını sakinleştirmek için, müzik dersini içeri taşımak da dahil birçok önlem alındığını vurguladı.

Kararın ardından, oyun alanının etrafına çeşitli pankartlar asıldı. Pankartların birinde, geçtiğimiz günlerde Kadınlar Dünya Futbol Kupası'nda final oynayan Hollanda takımına ithafen "Turuncu dişi aslanlar bir yerlerden başlamalı" yazdı.

Hollandalı çocuklar en mutlular arasında

Merkez Sağ VVD'den Milletvekili Rudmer Heerema, yasak kararını parlamentoda gündeme getirdi.

Heerema "Çocukların spor ve egzersiz yaptığı bir oyun alanının yanında yaşıyorsunuz ve gürültü şikayetinde bulunuyorsunuz. Buna bir çözüm bulunmalı. Çocuklar hareket edebilmeli" dedi.

Ancak, Yeşiller Partisi'nden Belediye Meclisi Üyesi Noël Vergunst kararı savundu.

Vergunst "Zor bir sorun. Gürültü sınırı önemli ölçüde aşıldı, dolayısıyla bir şeyler yapmalıydık." diye konuştu.

Hollandalı çocuklar, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'in sıralamalarında dünyanın en mutlu çocukları arasında yer alıyor.

Bunun nedenleri arasında, erken yaşlarda daha az sınav stresi olması ve oyun odaklı eğitim sistemi gösteriliyor.