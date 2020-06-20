Hollanda'da ırkçılık, ayrımcılık ve polis şiddeti protesto edildi

AA

Black Lives Matter Grubu tarafından düzenlenen gösteride toplumun farklı kesimleri, Lahey kentindeki Malieveld Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Irkçılık öldürür", "Irkçı olmamak yeterli değil, ırkçılığa karşı ol", "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Polis vahşetine son", "İnsanlık" ve “Irkçılık olmadan kapitalizm olmaz" yazılı dövizler taşıdı.

Protestocular, "Irkçılığa hayır de" ve "Siyahların hayatı önemlidir" sloganları attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda Hollanda'da ırkçılığın ve polis şiddetinin hala devam ettiği belirtildi.