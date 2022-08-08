Hollanda'da kalıcı COVID-19 yasası tartışılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Hollanda'da kalıcı COVID-19 yasası tartışılıyor

Hollanda'da, hükümetin COVID-19 ve benzeri salgınlarda gerekli kısıtlamalar getirmesine imkan veren kalıcı bir yasanın çıkarmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Hollanda'da kalıcı COVID-19 yasası tartışılıyor
Hollanda'da kalıcı COVID-19 yasası tartışılıyor
0:00 / 0:00
AA

Kamu haber ajansı NOS'ta çıkan haberde, Belediyeler Birliği, Belediye Başkanları Birliği ve Hollanda Güvenlik Konseyi'nin COVID-19 için hükümete verilen yetkilerin Kamu Sağlığı Yasas'ına eklenerek "kalıcı" hale gelmesine karşı çıktığı belirtildi.

Haberde, hükümete Kamu Sağlığı Yasasında yapılacak değişikliklerin "belirsiz", "muğlak" ve "mantıksız" olduğu eleştirileri geldiği kaydedildi.

YASA BELİRSİZ

COVID-19 salgınında getirilen tedbirlerin acele olduğu ve üzerinde yeterince tartışılmadan hayata geçmek zorunda kaldığına değinilen haberde, "Belediyelerin, belediye başkanlarının ve güvenlik bölgelerinin görev ve yetkileri net değil." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Hollanda Belediye Başkanları Birliği Başkanı Liesbeth Spies'in, "Salgın durumunda kimin hangi sorumluluğu yerine getireceği belirsiz." değerlendirmesine yer verildi.

"KÖTÜ BİR KANUN OLARAK DÜŞÜNÜLMEMELİ"

Uzmanların, COVID-19 pandemisinde uygulanan ve ülkede güvenlik bölgeleri oluşturulmasına imkan veren bazı yasaların tamamen değişmesi tavsiyesinde bulunduğu hatırlatılan haberde, Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers'in sözcüsünün, "Bakanlığın COVID-19 düzenlemelerinin hızlı çıkarılmış kanunlar olduğu fakat bunun kötü bir kanun olarak düşünülmemesi gerektiği" görüşü de aktarıldı.

Hükümet, COVID-19 ve benzeri salgın durumlarında gerekli kısıtlamaları hayata geçirmek, ülkede güvenlik bölgeleri ilan etmek ve bunlara başkan atamak gibi yetkiler veren Kamu Sağlığı Yasası'ndaki değişiklikleri yaz sonunda Meclise getirmek istiyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye harekat mesajı
DÜNYA "Güvenlik kuşağının halkalarını yakında ...
Küba, petrol deposu yangını için uluslararası yardım çağrısında bulundu
DÜNYA Küba'dan uluslararası yardım çağrısı
Avrupa'da hava krizi sürüyor: İspanya'da onlarca uçuş iptal edildi
DÜNYA Avrupa'da hava krizi sürüyor
Son dakika: Putin ile Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin'den yeni açıklama
DÜNYA Putin ile Zelenskiy görüşecek mi?
Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdüreceğini açıkladı
DÜNYA Çin, Tayvan çevresindeki tatbikatları sürdürecek
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar - Güncel haberler
DÜNYA "Ermenistan'ı provokasyonlara girmemesi konusunda ...
NATO'dan yangınla mücadelede Yunanistan'a hava desteği
DÜNYA NATO'dan Yunanistan'a yangınla mücadele desteği
Son dakika: Ukraynalı rakibini yendi, Kremlin 'zafer' dedi: Uluslararası Satranç Federasyonu'na Rus başkan
DÜNYA Ukraynalı rakibini yendi, Kremlin 'zafer' dedi
Son dakika: Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Tahıl koridoru
DÜNYA Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Haiti'de eski senatör ve yeğeni yakılarak öldürüldü
DÜNYA Haiti'de eski senatör ve yeğeni feci şekilde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.