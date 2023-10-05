Hollanda'da konut satışlarında sert düşüş Hollanda'da yeni konut satışları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,2 azaldı

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 2023 yılının ikinci çeyreği konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni inşa edilen konut satışlarının ikinci çeyrekte yıllık bazda yarı yarıya azaldığı görüldü.

Söz konusu rakam 2015'te başlayan konut satış istatistiklerinin tutulmasından bu yana görülen en büyük düşüş oldu.

CBS Ekonomisti Frank Notten yerel basına yaptığı açıklamada, gerilemeyi, "belediyelerdeki personel sıkıntısı nedeniyle daha az ruhsat verilmesine ve ruhsat verilirken ülkenin azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefindeki sıkı kurallara" bağladı.

Notten, yeni konut satışlarının azalmasında Mortgage faizlerinin yükselmesinin ve yeni konutların inşaatı için uygun arazilerin bulanamamasının da rol oynadığını kaydetti.