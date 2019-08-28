Hollanda'da köpek dövüştürenlere ilk kez hapis cezası verildi

- Getty Images Hollanda da kumar ama\u00e7l\u0131 k\u00f6pek d\u00f6v\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fckleri belirlenen 4 ki\u015fi, 6 ile 9 ar ay hapis ve 240 saat toplum hizmetinde \u00e7al\u0131\u015fma cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.\u00a0Savc\u0131l\u0131\u011fa g\u00f6re, bu Hollanda da k\u00f6pek d\u00f6v\u00fc\u015fleri konusunda a\u00e7\u0131lan ilk dava. Hollanda Televizyon undaki (NOS) bir haber program\u0131nda yay\u0131nlanan yasa d\u0131\u015f\u0131 k\u00f6pek d\u00f6v\u00fc\u015f\u00fc g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinin ard\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 4 zanl\u0131, Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc mahkeme \u00f6n\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131. Ammersfoort, Soest ve Emmen kentlerinde k\u00f6pek d\u00f6v\u00fc\u015f\u00fc d\u00fczenledikleri belirtilen biri kad\u0131n toplam 4 ki\u015finin, d\u00f6v\u00fc\u015f ama\u00e7l\u0131 k\u00f6pek yeti\u015ftirdi\u011fi ve ticaretini yapt\u0131\u011f\u0131 belirlendi. Televizyonda yay\u0131nlanan k\u00f6pek d\u00f6v\u00fc\u015f\u00fc g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri, mahkeme taraf\u0131ndan delil olarak kabul edildi. Zanl\u0131lar\u0131n yasak oldu\u011funu bildikleri halde, e\u011flence ama\u00e7l\u0131 k\u00f6pek d\u00f6v\u00fc\u015fleri d\u00fczenledi\u011fini belirten savc\u0131l\u0131k, zanl\u0131lar\u0131n bu ama\u00e7la bir su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc olu\u015fturdu\u011funu ve d\u00f6v\u00fc\u015f ama\u00e7l\u0131 26 k\u00f6pek yeti\u015ftirdi\u011fini ifade etti. D\u00f6v\u00fc\u015flerde yaralanan k\u00f6peklerin, yasa d\u0131\u015f\u0131 ila\u00e7larla tedavi edildi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. K\u00f6pek d\u00f6v\u00fc\u015fleri, 33 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131n zanl\u0131n\u0131n evinin yatak odas\u0131nda yap\u0131l\u0131yordu. Zanl\u0131lar, 6 ile 9 ar ay hapis ve 100 ile 240 ar saat toplum hizmetinde \u00e7al\u0131\u015fma cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131. San\u0131klar, yapt\u0131klar\u0131ndan pi\u015fman olduklar\u0131n\u0131 ve k\u00f6pekler i\u00e7in \u00fczg\u00fcn olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Savc\u0131l\u0131k, Hollanda da ilk kez k\u00f6pek d\u00f6v\u00fc\u015f\u00fc ile ilgili bir davan\u0131n, yarg\u0131 g\u00fcndemine geldi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. \u00c7ernobil in ya\u015fam m\u00fccadelesi veren k\u00f6pekleri Tehlikeli k\u00f6peklerin k\u0131sa tarihi