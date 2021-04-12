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Hollanda'da koronavirüs araştırmasına göre tiyatrolar bazı önlemlerle sosyal mesafe olmadan açılabilir

Hollanda'da hükümet ve etkinlik sektörünün girişimiyle gerçekleştirilen Fieldlab (saha laboratuvarı) deneyi, tiyatro, gösteri ve konferansların bazı önlemler çerçevesinde sosyal mesafe zorunluluğu olmadan yeniden güvenli bir şekilde açılabileceğini ortaya koydu.

Hollanda'da koronavirüs araştırmasına göre tiyatrolar bazı önlemlerle sosyal mesafe olmadan açılabilir
BBC TÜRKÇE
- EPA
Deney kapsamında gerçekleştirilen bir dans etkinliği

Hollanda'da hükümet ve etkinlik sektörünün girişimiyle gerçekleştirilen Fieldlab (saha laboratuvarı) deneyi, tiyatro, gösteri ve konferansların bazı önlemler çerçevesinde sosyal mesafe zorunluluğu olmadan yeniden güvenli bir şekilde açılabileceğini ortaya koydu.

Koronavirüs salgını döneminde kitlesel etkinliklerin nasıl gerçekleştirileceğinin test edildiği araştırmanın ilk sonuçları açıklandı.

Fieldlab araştırmacıları, birkaç aydan bu yana seyircili olarak gerçekleştirilen tiyatro gösterisi, konferans ve konserlerde elde edilen sonuçların oldukça olumlu olduğunu bildirdi.

Araştırmacılar, hükümete, kapalı mekanlarda seyircilerin sakin bir şekilde davrandığı ve sabit bir şekilde izlediği etkinliklerin yüzde 50 kapasiteyle yeniden başlatılmasını tavsiye etti.

Araştırmacılara göre, kitlesel etkinliklerin seyircili olarak yapılması konusunda "cesaret verici" sonuçlar elde edildi. Bu sonuçlar doğrultusunda 1 Temmuz'dan itibaren tüm salonlar tam kapasiteyle açılabilir.

Hükümet ve etkinlik sektörünün girişimiyle Fieldlab deneyi kapsamında Şubat ayından bu yana, tiyatro, konferans, konser ve futbol maçları belirli sayıda izleyicinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Utrecht kentinde 15 gün arayla 500'er kişinin izlediği bir tiyatro gösterisi ile konferans düzenlendi. Kapalı mekanda gerçekleştirilen bu iki deneye katılan kişiler, son 48 saat içinde yapılmış negatif test sonuçlarını gösterdikten ve kapıda ateşleri ölçüldükten sonra salona alındı.

İzleyicilerin yüzde 80'i, farklı bölümlere oturtuldu. Seyirciler etkinlikleri, bu bölümlerde maskeli-maskesiz, mesafeli-mesafesiz, yiyecek ve içecek eşliğinde izledi. Bu sırada salondaki havalandırma ile havadaki zerreciklerin yayılması da incelendi.

İzleyiciler, etkinlik sonrasında yeniden test yaptırdı.

Bu iki etkinliğe ilişkin inceleme sonunda, tiyatro izleyicilerinin yaklaşık yüzde 99'u talimatlara bağlı kaldı ve salonda maske ile oturdu. Tiyatro ve konferans izleyicileri arasında sonradan koronavirüs enfeksiyonlarına rastlanmadı.

Çeşitli üniversitelerdeki uzmanlardan oluşan Fieldlab araştırma ekibi, elde edilen sonuçlar ışığında kapalı alanlardaki etkinliklerin seyircili olarak yapılabilmesi için şu önerilerde bulundu:

  • Ziyaretçiler, etkinlikten önce evlerine yakın bir yerde Hollanda'da eczane ve marketlerde satılmaya başlanan hızlı koronavirüs testi yapmalı. Etkinlikten sonra 24 saat içinde hızlı test tekrar edilmeli.
  • Salona giriş ve çıkışlar ile gösteri sırasında ağız maskesi kullanılmalı.
  • Salonlar yönetmeliklere uygun şekilde iyi havalandırılmalı.
  • Vaka sayılarının yüksek olduğu dönemlerde salon kapasitesinin yarısını dolduracak kadar seyirci alınmalı.

Araştırmaya göre bu önlemlere uyulduğu sürece kapalı alanlardaki tiyatro, konferans ve diğer kültürel etkinlikler sosyal mesafe zorunluluğu olmadan yapılabilir.

Maçta sadece bir kişide koronavirüs görüldü

Fieldlab deneyi kapsamında ayrıca Şubat ayında Hollanda 2. Futbol Ligi'nde Nec-De Graafschap ve Almere City-SC Cambuur maçlarına 1.300'er seyirci alındı.

Nec-De Graafschap sadece bir kişiye virüs bulaştığı, Almere City-SC Cambuur maçı ile ilgili ise herhangi bir vaka bildirilmediği belirlendi.

Mart ayı başında da Hollandalı şarkıcı Andre Hazes konserinde 1.500 izleyiciye izin verildi. Bunlardan dört kişiye koronavirüs bulaşmış olabileceği açıklandı. Bu kişilerin konserden bir süre sonra yaptırdıkları testler pozitif çıkmıştı.

Amsterdam'da iki hafta önce oynanan Hollanda-Letonya Dünya Kupası eleme grubu karşılaşması da Fieldlab deneyi kapsamında 5 bin seyircinin katılımıyla oynanmıştı.

Çeşitli açık hava etkinliklerinde de benzer deneyler gerçekleştirildi. Futbol maçları ve konserle ilgili sonuçların da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Deney kapsamında, Hollanda'nın Rotterdam kentinde 18-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak 65. Eurovision Şarkı Yarışması da seyircilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yarışmanın prova, yarı final ve final bölümlerindeki dokuz gösteriye 3.500'er izleyici alınacak.

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