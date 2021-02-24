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Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 15 Mart'a kadar uzatıldı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının süresi 15 Mart'a kadar uzatıldı.

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 15 Mart'a kadar uzatıldı
AA

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, 21.00-04.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü kez uzatıldığını ve yeni tarihin 15 Mart olduğunu açıkladı.

Başbakan Rutte, ilk kez İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipi sebebiyle vaka sayılarının yeniden yükselme eğilimi gösterdiğini ve muhtemel bir üçüncü dalganın başladığını belirtti.

Rutte, vaka sayılarında artış görülmesine rağmen özellikle gençlerde ve yaşlılarda görülen yalnızlık hissindeki artış ve ruh sağlığındaki olumsuz etkilerin ortadan kalkması için bazı tedbirlerde gevşemeye gittiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı de Jonge, İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Avrupa'ya teslim edeceği Kovid-19 aşılarında yaşanacak gecikmenin zor bir durum oluşturacağını söyledi.

AstraZeneca'nın karmaşık yapısının anlaşmaların uygulanmasını zorlaştırdığını belirten de Jonge: "3-4 günde bir şartlar değişiyor, çıldırtıcı bir durum" ifadelerini kullandı.

DİĞER TEDBİRLERDE GEVŞEMEYE GİDİLDİ

Buna göre, kademeli olarak açılan ilkokul ve kreşler 1 Mart'tan itibaren tam zamanlı yüz yüze eğitime başlayacak.

Orta öğretim okulları ve liseler ise haftanın bir günü yüz yüze eğitim yapacak.

Orta öğretimde kurumları hangi gün yüz yüze eğitim yapılacağını kendisi belirleyecek ve bu süre en az 1,5 saat olacak.

Sürücü kursları, berberler ve güzellik salonları gibi yakın temas gerektiren iş yerleri, müşteri sayısına ve hijyen kurallarına dikkat etmek kaydıyla 3 Mart tarihinden itibaren randevulu müşterilere hizmet vermeye başlayacak.

3 Mart itibarıyla mağaza ve dükkanlar, randevusu olan müşterilerini kat başına 2 kişiyi geçmeyecek şekilde 10 dakika boyunca içeri alabilecek.

Yine 3 Mart itibarıyla 27 yaşın altındakiler takım sporlarına başlayabilecek.

Evlere kabul edilebilecek misafir sayısı 1 kişiyle sınırlandırılmaya devam edecek.

Kafe, restoran, sinema, müze ve tiyatrolar kapalı kalmaya devam ederken üniversiteler de online eğitime devam edecek.

Hollanda'da 20 bin üyesi olan Kafe ve Restoranlar Derneği (KHN),kafe ve restoranların tekrar açılması ve daha fazla destek için hükümete karşı dava açmıştı.

Öte yandan Ulusal Stres ve Tükenmişliği Önleme Merkezi’nin (NCPSB) yaptığı araştırmada, Hollanda'da gençlerin yüzde 82'sinin, Kovid-19 nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşadığı ve neredeyse tüm gençlerde psikolojik sorun tehlikesi bulunduğu tespit edilmişti.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF OLANLAR

Yasak saatlerinde işe gidenler ve yemek dağıtımı yapanlar, iş yerlerinden aldıkları belgeyle sokağa çıkabiliyor.

Polis, itfaiye ve ambulans çalışanları, tren, metro, tramvay, otobüs ve taksi sürücüleri, uçak mürettebatı ve kondüktörler, izin belgesi olmaksızın kısıtlamadan muaf tutuluyor.

Hastalık, acil durum, hava yoluyla seyahat, adli işlemler, cenazeye katılma ve evcil hayvan gezdirme gibi nedenlerle sokağa çıkanlar da kısıtlama kapsamında yer almıyor.

Yasağı ihlal edenlere 95 Euro idari para cezası uygulanıyor.

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