Hollanda'da salgın etkisi: En fazla iflas otelcilikte

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Hollanda'da Kovid-19'un etkisiyle en fazla iflas otelcilik ve yeme-içme sektöründe yaşandı

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle en fazla iflas otelcilik ve yeme-içme sektöründe meydana geldi.

Hollanda'da Kovid-19'un etkisiyle en fazla iflas otelcilik ve yeme-içme sektöründe yaşandı
Hollanda'da salgın etkisi: En fazla iflas otelcilikte
0:00 / 0:00
AA

Hollanda İstatistik Bürosunun (CBS) yayımladığı rapora göre, 2020'nin sadece ikinci çeyreğinde yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren 112 firmanın ve 19 otelin iflas ettiği belirtildi.

Bu rakamların 2013'ten bu yana görülen en yüksel iflas sayısı olduğu kaydedildi.

Raporda 2020'nin tamamında iflas açıklayan firma sayısı 286 olarak bildirilirken, otelcilik sektörünün 2020'de ekonomisindeki payının yüzde 2,1'den 1,3'e gerilediğine dikkat çekildi.

EKONOMİK YARDIMLAR İFLASLARI ENGELLEYEMEDİ

Hollanda hükümetinin salgın döneminde işletmelere verdiği ekonomik yardımlardan en büyük payın otelcilik ve yeme-içme sektörüne ayrılmasına rağmen iflasların önüne geçilemedi.

Nisan 2021'e kadarki verilere göre otelcilik ve yeme-içme sektöründeki firmaların yüzde 75'i devlet yardımından yararlanırken bu rakam diğer sektörler için yüzde 31'de kaldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiltere Başbakanı Johnson, Afganistan'dan çıkışlara 31 Ağustos'tan sonra da izin verilmesini istedi
DÜNYA İngiltere Başbakanı'dan Taliban'a 'tahliye' çağrısı
G7 ülkeleri Taliban'ı sözleriyle değil eylemleriyle değerlendirecek
DÜNYA G7 ülkeleri Taliban'ı eylemleriyle değerlendirecek
Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesti
DÜNYA Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesti
BM açıkladı! PKK'nın kontrolündeki kampta 69 kişi öldürüldü
DÜNYA PKK'nın kontrolündeki kampta 69 kişi öldürüldü
Putin: Askerimiz Afganistan'da konuşlanmayacak
DÜNYA Putin'den Afganistan açıklaması
Pentagon'dan 'tahliyelerle' ilgili açıklama
DÜNYA Pentagon'dan 'tahliyelerle' ilgili açıklama
Son dakika haberi Taliban: Çekilme takvimi uzamayacak
DÜNYA Taliban: Çekilme takvimi uzamayacak
Brian Chesky: Umarım bu adım diğer iş liderlerine de aynı şeyi yapmaları için ilham verir
DÜNYA Airbnb, 20 bin Afgan sığınmacıya ücretsiz konaklama ...
Kabil'deki havalimanının giriş kapısında, 4 Afgan askeri hayatını kaybetti
DÜNYA Kabil'de 4 Afgan askeri hayatını kaybetti
Heiko Maas: ''Herkesi Afganistan'dan çıkaramayacağız. Bunu dürüstçe söylemek gerekir''
DÜNYA ABD ve Almanya'dan Afganistan'daki tahliyelere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.