Hollanda'da mahkeme sözlü cinsel tacizi tazminatsız işten çıkarma nedeni saydı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Hollanda'da mahkeme sözlü cinsel tacizi tazminatsız işten çıkarma nedeni saydı

Arnhem Bölge Mahkemesi, sözlü cinsel tacizi, doğrudan işten çıkarma nedeni saydı. Kadın meslektaşını sözle taciz eden 30 yıllık erkek çalışan hem tazminat hem de işsizlik yardımı alamayacak.

Hollanda'da mahkeme sözlü cinsel tacizi tazminatsız işten çıkarma nedeni saydı
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Hollanda'daki Arnhem Bölge Mahkemesi, sözlü cinsel tacizi, doğrudan işten çıkarma nedeni saydı. Kadın meslektaşını sözle taciz eden 30 yıllık erkek çalışan hem tazminat hem de işsizlik yardımı alamayacak.

Hollanda medyasına göre, Arnhem kentindeki bir özel şirkette 1992 yılından bu yana depo sorumlusu olan bir erkek çalışan, 25 yaşındaki kadın meslektaşına sık sık sözlü tacizde bulundu.

Geçen yıl Ekim ayındaki bir mesai sırasında, kadın meslektaşına, erkek arkadaşıyla ne sıklıkla cinsel ilişkiye girdiğini soran erkek çalışan, istenmediği halde kendi cinsel hayatını anlatmaya başladı.

Kadın çalışanın, işini kaybetme korkusuyla sessiz kalması üzerine, sürekli, "hayatım", "tatlım" diye hitap eden erkek çalışanın sözlü tacizlerine bir sonraki hafta da devam etti.

Durumun, şirket yöneticilerine iletilmesi üzerine, 30 yıldır depo sorumlusu olan erkek çalışanın işine tazminatsız olarak derhal son verildi.

Şirket, cinsel tacizin, iş yeri kuralları ve sözleşmeye aykırı olduğunu belirterek, işten çıkarma tazminatı ödenmeyeceğini bildirdi.

Mahkeme masrafını da ödeyecek

Erkek depo çalışanı, bu karar üzerine mahkemeye başvurarak, işe geri alınmasını ve ve 45 bin euro tazminat ödenmesini talep etti.

Depo çalışanı, diyabete bağlı rahatsızlığı nedeniyle iş göremez hale geldiği için, şirketin kendinden kurtulmak istediğini, bu nedenle cinsel tacizi bahane ettiğini öne sürdü.

Ancak hakim, sözlü cinsel taciz konusunda çok sayıda kanıt bulunduğunu belirterek, bunun derhal ve tazminatsız işten çıkarma için yeterli bir gerekçe olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 750 euroluk mahkeme masrafını da erkek çalışan ödeyecek.

Cinsel taciz suçlamasıyla işine son verilen erkek çalışan, mahkemenin kararının ardından işsizlik ödeneğinden de mahrum bırakılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Chicago'da polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı
BBCChicago'da polis 13 yaşındaki bir gencin teslim ...
Aşılamada hızlı olmakla övünen Şili'de koronavirüs vakaları tekrar yükselişe geçti
BBCAşılamada hızlı olmakla övünen Şili'de koronavirüs ...
Dünyanın sadece yüzde 3'ü ekolojik açıdan bozulmadı
BBCDünyanın sadece yüzde 3'ü ekolojik açıdan bozulmadı
ABD'nin Rusya ve Ukrayna geriliminin artması üzerine Karadeniz'e gemilerini göndermekten vazgeçtiği iddia edildi
BBCABD'nin Rusya ve Ukrayna geriliminin artması üzerine ...
Biden, ABD'nin 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan çekileceğini açıkladı
BBCBiden, ABD'nin 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan ...
Covid aşısı: İngiltere'de farklı Covid aşılarının karıştırılmasına yönelik araştırma genişletildi
BBCCovid aşısı: İngiltere'de farklı Covid aşılarının ...
Daunte Wright: ABD'de siyah genci vuran polisin ve emniyet müdürünün istifası protestoları dindirmedi
BBCDaunte Wright: ABD'de siyah genci vuran polisin ve ...
SON DAKİKA: İtalya'da 10 kişiyi ilaç karışımıyla öldüren doktora ömür boyu hapis cezası - Haberler
BBC10 kişiyi ilaç karışımıyla öldüren doktorun cezası ...
Covid aşısı: Danimarka, Astra Zeneca aşısının kullanımını durduran ilk ülke oldu
BBCCovid aşısı: Danimarka, Astra Zeneca aşısının ...
Danimarka, 'Suriye'nin artık güvenli olduğu' gerekçesiyle sığınmacıların oturma iznini yenilemedi
BBCDanimarka, 'Suriye'nin artık güvenli olduğu' ...