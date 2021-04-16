Hollanda'da mahkeme sözlü cinsel tacizi tazminatsız işten çıkarma nedeni saydı

Hollanda'daki Arnhem Bölge Mahkemesi, sözlü cinsel tacizi, doğrudan işten çıkarma nedeni saydı. Kadın meslektaşını sözle taciz eden 30 yıllık erkek çalışan hem tazminat hem de işsizlik yardımı alamayacak.

Hollanda medyasına göre, Arnhem kentindeki bir özel şirkette 1992 yılından bu yana depo sorumlusu olan bir erkek çalışan, 25 yaşındaki kadın meslektaşına sık sık sözlü tacizde bulundu.

Geçen yıl Ekim ayındaki bir mesai sırasında, kadın meslektaşına, erkek arkadaşıyla ne sıklıkla cinsel ilişkiye girdiğini soran erkek çalışan, istenmediği halde kendi cinsel hayatını anlatmaya başladı.

Kadın çalışanın, işini kaybetme korkusuyla sessiz kalması üzerine, sürekli, "hayatım", "tatlım" diye hitap eden erkek çalışanın sözlü tacizlerine bir sonraki hafta da devam etti.

Durumun, şirket yöneticilerine iletilmesi üzerine, 30 yıldır depo sorumlusu olan erkek çalışanın işine tazminatsız olarak derhal son verildi.

Şirket, cinsel tacizin, iş yeri kuralları ve sözleşmeye aykırı olduğunu belirterek, işten çıkarma tazminatı ödenmeyeceğini bildirdi.

Mahkeme masrafını da ödeyecek

Erkek depo çalışanı, bu karar üzerine mahkemeye başvurarak, işe geri alınmasını ve ve 45 bin euro tazminat ödenmesini talep etti.

Depo çalışanı, diyabete bağlı rahatsızlığı nedeniyle iş göremez hale geldiği için, şirketin kendinden kurtulmak istediğini, bu nedenle cinsel tacizi bahane ettiğini öne sürdü.

Ancak hakim, sözlü cinsel taciz konusunda çok sayıda kanıt bulunduğunu belirterek, bunun derhal ve tazminatsız işten çıkarma için yeterli bir gerekçe olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 750 euroluk mahkeme masrafını da erkek çalışan ödeyecek.

Cinsel taciz suçlamasıyla işine son verilen erkek çalışan, mahkemenin kararının ardından işsizlik ödeneğinden de mahrum bırakılacak.