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Hollanda'da psikologlar, salgının gençlerin ve çiftlerin psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyardı

Hollandalı ruh sağlığı uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının gençlerde yalnızlık hissini arttırdığını ve insanları fazla sağlık harcamalarına yönelttiğini belirtti.

Hollanda'da psikologlar, salgının gençlerin ve çiftlerin psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyardı
AA

Yaklaşık bir yıldır devam eden kısıtlamaların insan psikolojisine etkisi üzerine AA muhabirinin sorularını yanıtlayan psikolog Jean-Pierre van de Ven, salgından en fazla etkilenenlerin gençler ve çiftler olduğunu anlattı. Eğitimlerinin sekteye uğraması sebebiyle gençlerde işsizlik ve gelecek kaygısının arttığını belirten psikolog Van De Ven: "Gençler kendilerini yalnız hissediyor ve salgın hiç bitmeyecek korkusu yaşıyor." dedi.

- Salgın çiftlerin ruh sağlığını olumsuz etkiledi

Gençlerden sonra ruhsal sağılığı en fazla olumsuz etkilenenlerin çiftler olduğunu belirten Van De Ven, salgının arka plandaki problemleri daha belirgin hale getirdiğini vurguladı. Van De Ven, bazı insanlarda kaygı hali, depresif ve yalnız hissetme durumu, alkol ve uyuşturucu kullanımının artış gösterdiğini ve bu semptomların salgından sonra da devam edebileceği uyarısında bulundu.

Amsterdamlı psikolog Sarah Craig ise salgının aile içi geçimsizliği artırdığına dikkati çekti. İkinci dalganın çiftlerin ruh sağlığını daha fazla bozduğunu belirten Craig, "Geçimsizlik sebebiyle insanlar kişisel bakımlarına dikkat etmiyor ve aşırı yeme alışkanlığı gösteriyor." dedi.

Craig, bu dönemde depresyon ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıklardan korunmak için arkadaş ve aile üyeleriyle online olarak görüşmenin, hobi edinmenin, kitap okumanın, film izlemenin, ev işlerine yönelmenin, evde yürüyüş gibi egzersiz, meditasyon ve nefes egzersizleri yapmanın yararlı olabileceğine değindi.

- Salgın ruh sağlığını olumsuz etkiledi

Hollanda Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Enstitüsünün (GGZ) yayınladığı bir araştırmada ise 2020 yılında görülen ruhsal sorun yaşayan birey sayısının bir önceki yıla göre yüzde 30 ila 60 artış gösterdiği ifade edildi. 2020'de artış gösteren şikayetlerden depresyon, kaygı bozukluğu, yeme bozukluğu, kendine zarar verme ve intihar girişimlerinin dikkatle takip edilmesi gerektiği belirtildi. Enstitüye göre bu artışın önemli etkenlerinden birisi, Kovid-19 sebebiyle yaşanan salgın süreci.

Hollanda Ulusal Ruh Sağlığı Platformunun yaptığı başka bir araştırmaya katılanların yarısı koronavirüs sebebiyle uyku problemi, kaygı bozukluğu ve panik atak gibi problemler yaşadıklarını aktarırken bazıları bu süreçte kabuslar gördüklerini kaydetti.

Ayrıca halihazırda ruhsal problemler yaşayan kişilerin üçte birinde, salgın sürecinde semptom şiddetinin arttığı gözlemlendi.

- Ruh sağlığı bozuklukları sağlık harcamalarını arttırdı

"International Journal of Public Health" dergisinde yayımlanan makalede uzmanlar, yetişkinlerdeki yalnızlık hissinin artması sebebiyle ortaya çıkan ruh sağlığı bozukluklarının sağlık harcamalarında 2 milyar avroluk artışa sebep olacağını belirtti.

Hollanda’daki 19 ile 40 yaş arasındaki bireylerle yapılan araştırma da yetişkinlerin yalnızlık sebebiyle sağlık harcamalarında yüzde 40 ila 50 artış olduğunu gösterdi.

Hollanda yerel medyasına konuşan makalenin yazarlarından Daan Westra, yalnızlık hissinin Kovid-19 salgını sebebiyle artış gösterdiğini dile getirerek salgının yol açtığı yalnızlık ve sosyal izolasyon nedeniyle insanların ruh sağlığını ciddi şekilde bozulduğuna dikkati çekti.

Koronavirüs salgınının, kalıcı kronik stres problemlerine sebep olabileceğini vurgulayan uzmanlar, özellikle çiftleri tüm günü birlikte geçirmemeleri konusunda uyardı.

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