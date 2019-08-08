Hollanda'da reşit olmayan suçlulara hücre cezası verilmeyecek

Travmaya neden olduğu gerekçesiyle Hollanda'da reşit olmayan suçlulara artık hücre cezası verilmeyecek. Polis bunun yerine, hırsızlık ve benzeri suçlardan ilk kez gözaltına alınan 12-18 yaş arasındaki çocuklarla, ebeveynlerinin yanında konuşarak, onlara yaptıklarının yanlış olduğunu anlatacak.

Doğu Hollanda Polisi tarafından bir süredir Twente kentinde uygulanan bu proje başarılı oldu. AD gazetesinin haberine göre, proje Hollanda genelinde yaygınlaştırılacak. Uygulama ilk olarak Eylül ayından itibaren Overijssel ve Gelderland eyaletlerinde hayata geçirilecek.

Uzmanların, "Hücrede 1 saat bile kalmanın çocuklarda travmaya neden olduğu" yönündeki uyarısı, projeye ilham kaynağı oldu.

Doğu Hollanda Polisi, son 1 yılda, çeşitli suçlardan yakalanan 120 çocuğu hücreye atmak yerine, ebeveynleri ile birlikte onlarla konuşmayı seçti. Çocuklara yaptığı şeyin yanlış olduğu ve bir daha suç işlemesi durumunda başlarına gelecekler ayrıntılı biçimde anlatıldı. Polis memurlarının görüşmeyi zaman zaman sürdürdüğü bu 120 çocuktan hiçbiri, yeni bir suçla polisin karşısına gelmedi.

Projenin ülke çapında uygulanmaya başlaması ile on binlerce çocuğun hücreye atılmaktan kurtulacağı belirtiliyor.

Hollanda'da her yıl reşit olmayan 30 bin şüpheli polisle karşı karşıya geliyor. Çocuk suçlulara da büyüklerle aynı gözaltı yöntemi uygulanıyor.

Çocuklar, arama, polis aracıyla karakola gitme, avukat bekleme, sorgu gibi işlemler nedeniyle en az 1 gece hücrede kalıyor.

'Çocukların hücreye atılmasından polis de memnun değil'

Projeyi yöneten Jeannette de Vries, çocukların hücreye atılmasından polisin de memnun olmadığını vurguluyor.

Ayrıca polisin, çocukların saatlerce hücrede ağlamasını engelleme konusunda zorluk çektiğini belirten de Vries, "Sadece bir kutu kola veya başka bir şey çaldılar. Bunun için hücreye atılmaları doğru değil" diyor.

Çocuk haklarını savunan Defence for Children ile Hollanda Çocuk Ombudsmanı ve Hollanda Genç Avukatlar Birliği (VNJA) de, çocukların hücreye atılmasına karşı çıkıyor.

Polisin yeni uygulamasına destek veren bu kuruluşlara göre, çocukları hücreye atmak, travma yaratan ve pedagojik hedeflerle çelişen gereksiz bir durum.

VNJA, reşit olmayan suçluların hücreye atılmasının Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne de aykırı olduğunu vurguluyor.

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