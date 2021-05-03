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Hollanda'da Türkler ramazanda ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek dağıtıyor

Hollanda'nın Rotterdam kentinde Türkler ramazanda ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Hollanda'da Türkler ramazanda ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek dağıtıyor
AA

Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı Başkan Yardımcısı Nilgün Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sene başlattıkları aşevi projesi ile bu sene de ramazanda Müslümanların yanı sıra farklı dine sahip ve farklı etnik kökenli ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını söyledi.

Rotterdam Belediyesi ve farklı kurumların yardımı ile bu hizmeti gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, "Aşevi projesi ile 'Ramazanda gönül sofraları kuruyoruz' sloganı altında ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikramı ve gıda yardımında bulunuyoruz. Ekmeği paylaşmak kadar güzel bir şey yok. Pandemi sürecinde iftarlarda bir arada bulunamasak bile ihtiyaç sahiplerinin sofralarına bu şekilde misafir oluyoruz." dedi.

Şahin, yapılan hizmetten dolayı çok güzel tepkiler aldıklarını ifade ederek, "İsrafı önlemek adına sabah saat 08.00 - 12.00 arası ihtiyaç sahipleri mesaj aracılığı ile bize ulaşıp ne kadar yemek ihtiyacı olduklarını bildiriyorlar. İhtiyaca göre yemekler hazırlandıktan sonra 16.00-18.00 arası ve 19.00-20.30 arasında günlük 150 ila 250 arasında ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Bağış yapan yardımseverler sayesinde 30 gün boyunca bu projeyi devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Geçen sene ramazanda yaklaşık 5 bin 500 ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıttıklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinin insanlar üzerinde maddi ve manevi çok olumsuz etkileri olduğu için işini kaybeden veya evine sıcak yemek götüremeyen ihtiyaç sahibi 7-8 kişilik büyük aileler başvuru yapıyor genellikle. Biz zaten onların çok olumsuz etkilendiğinden dolayı böyle bir proje başlatma kararı aldık. Gelen insanlar belirli bir mahcubiyette geliyor ve verdiğimiz hizmetten memnun kaldıklarını bildiriyorlar. Seneye ramazanda pandemi süreci devam etse de etmese de bu hizmeti devam ettireceğiz."

Nilgün, "Biz bu hizmeti sadece Rotterdam'da yapabiliyoruz fakat bunun farklı kentlerde de farklı vakıflar tarafından uygulanmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Bizim geleneklerimizde var yardımlaşma"

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ve Hollanda Türk İş Adamları Derneği (HOTİAD) Başkanı Hikmet Gürcüoğlu da davet üzerine aşevine gelerek yardım paketlerinin hazırlanmasında yardımcı oldular.

Paylaşmanın Türk toplumunun ruhunda var olan bir duygu olduğuna dikkat çeken Dişli, "Bütün ramazan boyunca yardımlaşma çok önemli ve bu çok güzel bir şey. Bizim geleneklerimizde var yardımlaşma. Sadece ramazanda değil. Zaten burada yapılan yardımlar sadece Müslümanlara veya oruç tutanlara değil ihtiyaç olan herkese gidiyor. Bu çok güçlü bir şey. Hollandalılar ile gönül köprüsünün kurulmasına aracı olmak çok başarılı bir girişim. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Davet üzerine aşevine gelerek yardımda bulunduklarını dile getiren Dişli, "Özellikle gençlerin işini gücünü bırakıp böyle bir inisiyatifte bulunarak böyle bir organizasyon içinde bulunmaları gurur verici. Biz bugün işin ortasına geldik seneye inşallah işin başında bu işe yardımcı olmaya çalışırız." dedi.

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