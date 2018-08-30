Hollanda Savcılığından yapılan açıklamada, geçen ay Eindhoven Havalimanı'ndan İskoçya'nın Eddinburg Havalimanı'na gitmeye hazırlanan uçakta bulunan tehdit mektubunun, aslında 13 yaşındaki İngiliz asıllı bir çocuğun çizdiği resim olduğu belirtildi.

Açıklamada, resimde bir uçağın nasıl patlatıldığı çiziminin bulunduğu ifade edilirken, araştırma sonucunda çocuğun tespit edildiği ve resmin uçağa kendisi tarafından bırakıldığının öğrenildiği kaydedildi.

Çocuğun savcılığa verdiği ifadede, resimle ilgili ciddi bir niyeti olmadığını ve bunun gerçek bir bomba tehdidini içermediğinin anlaşılacağını düşündüğünü söylediği aktarıldı.

Çocuğun yaşanan olayın ciddiyetiyle ilgili uyarıldığı, yaşından ve niyetinden dolayı dava açılmayacağı bildirildi.

Hollanda'da geçen ay, Eindhoven Havalimanı'ndan İskoçya'nın Eddinburg Havalimanı'na gitmeye hazırlanan uçaktaki yolcuların bomba ihbarı üzerine tahliye edilmesi uçuşlarda aksamalara neden olmuştu.

Uçakların kalkışı yasaklanmış ve iniş yapan uçaklar ise girişlere yaklaştırılmadığı için yolcular uçağın içerisinde uzun süre mahsur kalmıştı.

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