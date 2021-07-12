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Hollanda'da vaka sayıları günlük 10 bini geçti, Başbakan Rutte erken gevşeme için halktan özür diledi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 26 Haziran'dan itibaren koronavirüs önlemlerinin büyük ölçüde gevşetilmesi nedeniyle hata yaptıklarını belirterek, halktan özür diledi

Hollanda'da vaka sayılarında alarm! - Haberler
Hollanda'da vaka sayılarında alarm!
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BBC TÜRKÇE

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 26 Haziran'dan itibaren koronavirüs önlemlerinin büyük ölçüde gevşetilmesi nedeniyle hata yaptıklarını belirterek, halktan özür diledi.

Başbakan Rutte, "Mümkün olabileceğini düşündüğümüz şeyler uygulamada yanlış çıktı. Bu konuda bir değerlendirme hatası yaptık ve hayal kırıklığına uğradık. Bunun için özür dileriz" dedi.

Başbakan, Cuma günü yeniden kısmi kapanma kararını açıkladığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmasının haksızlık olduğunu vurgulayarak, medya mensuplarından da özür diledi.

Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile birlikte alınacak önlemlere yoğunlaştıkları için basın toplantısına yeterince iyi hazırlanmadıklarını söyledi.

Hükümet, vaka sayılarının günlük ortalama 500 civarına gerilemesi üzerine, 4 Temmuz'da planlanan, gevşeme adımını 26 Haziran'a çekme kararı almıştı.

MECLİS TOPLANIYOR

Kapalı alanlarda maske zorunluluğuna son veren ve gece hayatının yeniden başlamasını sağlayan gevşeme sonrası, Hollanda'da Covid vakaları hızla artmaya başladı.

Geçen hafta sonu Hollanda'daki vaka sayıları günlük 10 bini geçerek, 25 Aralık'taki düzeye ulaştı. Vaka sayılarındaki hızlı artışın, koronavirüs delta varyantı ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Geçen hafta 6 Eylül'e kadar tatile giren Hollanda Temsilciler Meclisi, yoğun vaka artışları üzerine, Çarşamba günü olağanüstü toplanma kararı aldı.

Meclis, Hollanda Halk Sağlığı Kurumu (RIVM) ve hükümet verileri ışığında, vaka artışı ve alınacak önlemler tartışacak.

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