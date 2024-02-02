Birçok Hollandalı tarihçinin müzeye gelip inceleme yaptığına dikkati çeken Türker, "İki Hollandalı öğrenci, bir Türk’ün yurt dışında evinde müze açmasını üniversitede tez konusu yapmışlar. Gelip burada çekim ve röportaj yaptılar. Türkiye'den de iki üniversite öğrencisi tezleri için bizimle görüntülü röportaj yaptı. Öğrencilerin en iyi ve en üst düzey seviyede not almaları ve bunların hepsi bizim için de ayrı bir gurur kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.