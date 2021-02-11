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Hollanda'daki Kovid-19 hastası Türk'ün yardımına Türkiye yetişti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Türk vatandaşı Selahattin Kandaz'ın tedavisine devam edilmek üzere Türkiye'ye getirildiğini belirtti

Hollanda'daki Kovid-19 hastası Türk'ün yardımına Türkiye yetişti
Hollanda'daki Kovid-19 hastası Türk'ün yardımına Türkiye yetişti
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AA

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Amsterdam'da Kovid-19 tedavisi gören vatandaşımız, hemşehrimiz Selahattin Kandaz’ı tedavisine devam edilmek üzere ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Ambulans uçağımız, Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan yola çıkıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'ye dönüşünü koordine ederek, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirmişti.

AA'nın haberine göre; Bakanlık, diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde 141 ülkeden 100 binin üzerinde Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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