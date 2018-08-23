Caner Aktan'ın haberine göre Hollanda'da yaşayan 59 yaşındaki Muhammet Karaosmanoğlu, böbrek yetmezliği tedavisi için 1 ay önce Türkiye'ye geldi. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Muhammet Karaosmanoğlu, bayramdan 1 gün önce yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.



YOLU ŞAŞIRIP TERS YÖNE GİRDİ



Muhammet Karaosmanoğlu'nun yine Hollanda'da yaşayan 38 yaşındaki oğlu Ramazan Karaosmanoğlu da babasının cenazesi için bayramın birinci günü Kocaeli'ye geldi. Babasının cenazesini defneden Karaosmanoğlu dün sabaha karşı Yalova'da kaza geçirdi. İddialara göre yolu şaşıran ve ters yönde ilerleyen Ramazan Karaosmanoğlu'nun kullandığı araç, bir kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Karaosmanoğlu'nun kullandığı araç yol kenarına savruldu. Kazada Ramazan Karaosmanoğlu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karaosmanoğlu'nun cenazesi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde toprağa verildi.



Yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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