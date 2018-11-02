SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Belçika
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Hollanda'dan Belçika'ya F-35 uyarısı: Faturalarınıza dikkat edin!

Belçika Federal Hükümetinin Amerikan yapımı F-35 savaş uçağı satın almasının ardından Hollanda'dan Belçika'ya "Faturalarda dikkatli olunuz" uyarısı geldi.

02.11.2018 - 11:34 | Güncelleme: İHA

Belçika Hükümetinin, Hava Kuvvetlerinde bulunan F-16 savaş uçaklarını tüm baskılara rağmen F-35'lerle değiştirme kararı almasına ilk tepki Fransa’dan gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Belçika hükümetinin Amerikan yapımı F-35 savaş uçağı satın alma kararını kınıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Son olarak Hollanda'dan da Belçika'ya bir uyarı geldi. Hollanda Hükümeti, "F-35 savaş uçağı satın alacak olan Belçika'ya, ödeyecek olduğunuz faturaları çok dikkat edin ve faturaları dikkatle göz atınız. Hollanda ve Norveç, F-35 savaş uçağı satın aldı ama faturalarda 59 hata buldu" uyarısında bulundu.

Hükümet, Hollanda sayıştayının yaptığı bir çalışmayı da aktardı. Buna göre, "F-35 faturalarını hafife almamalısınız. Hollanda 2013 yılında 37 adet satın aldı ve uçakların geliştirilmesinde ortak yatırımcılar. Norveçli meslektaşlarıyla birlikte Hollandalı yetkililer, tüm faturaları Ocak 2017'den Haziran 2018'e kadar kontrol etti. 838 faturada toplam 59 hata olduğunu tespit etti. Beklediğimizden daha fazla" açıklaması yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X