Sezon başında Fortuna Sittard'a katılan ve 2 yıl oyuncu ve 3 yıl antrenör olacak şekilde hazırlanan bir sözleşmeyi imzalayan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ise sosyal medya hesabından kulüpten ayrılacağına yorulan bir paylaşım yapmıştı.