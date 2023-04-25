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Hollanda hükümeti, Groningen'deki depremden etkilenenler için 22 milyar avro bütçe ayırdı

Hollanda Başbakanı Rutte, ülkenin kuzeyinde bulunan Groningen kentinde doğalgaz çıkarma faaliyetlerinden oluşan depremler sebebiyle zarar gören yerleşim yerleri için 22 milyar avroluk bir fon oluşturdu.

Hollanda hükümeti, Groningen'deki depremden etkilenenler için 22 milyar avro bütçe ayırdı
AA

Hollanda hükümeti, Groningen'deki doğal gaz sahalarındaki üretim sebebiyle çevredeki yerleşim yerlerinde oluşan depremlerde hasar gören binaların onarımı ve bölgenin kalkındırılması için 22 milyar avroluk bütçe ayırılacağını bildirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Madencilikten Sorumlu Devlet Bakanı Hans Vijlbrief ile Groningen'e gerçekleştirdiği ziyarette, Groningen bölgesindeki depremlerden etkilenenlerin zararını gidermek için hükümetin planını açıkladı.

Başbakan Rutte konuşmasında, gaz çıkarma faaliyetleri sırasında oluşan depremlerde hasar gören binaların onarımı ve bölgenin kalkındırılması için hükümetin 30 yıla yayılacak şekilde 22 milyar avroluk bütçe ayırdığını belirtti.

"HÜKÜMET ADINA ÖZÜR DİLİYORUZ"

Bölge halkının onlarca yıl göz ardı edildiğini dile getiren Rutte, "Onların menfaatleri ülkenin ekonomik çıkarlarının gerisinde kaldı." diye konuştu.

"Gaz çıkarma faaliyetleri sadece binalara değil, insanlara da zarar verdi." diyen Rutte, "Groningen'de, hükümet adına özür diliyorum." dedi.

Rutte, hükümetin yapı hasarlarının yanı sıra bölge halkının kalkındırılması için "şeref borcu" ödeyeceğini vurguladı.

Hükümet sitesinden yapılan açıklamada, 50 maddeden oluşan yol haritasına göre, evlerinde hasar meydana gelenlerin, bu hasarın depremler veya gaz çıkarma faaliyetleri sırasında oluştuğunu ispatlama şartı aranmayacağı belirtildi.

Açıklamada, daha önce açıklanan planlar için ayrılan bütçeye 13,5 milyar avro daha eklendiği ve toplam bütçenin 22 milyar avroya yükseltildiği vurgulandı.

Plan kapsamında 30 yıl boyunca yıllık 250 milyon avroluk bütçenin bölgenin sürdürülebilir ve yaşanabilir ekonomik yapıya kavuşması ve kalkınması için kullanılacağı kaydedildi.

Groningen Belediyesinden yapılan açıklamada, hükümetin tazminat paketiyle doğru yolda ilerlediği fakat açıklanan miktarın yetmeyebileceği ifade edildi.

Groningen Kraliyeti Komiseri René Paas, hükümetin doğal gazdan çok daha büyük bir gelir elde ettiğini belirterek açıklanan 22 milyar avroluk bütçeyi yetersiz bulduğunu "daha fazlası olabilirdi" ifadeleriyle eleştirdi.

Fotoğraf: AA

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