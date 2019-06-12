Hollanda hükümetinin yasaklamadığı 'pedofil el kitabı' mahkemelik oldu

Hollanda İstismarla Mücadele Vakfı, Adalet Bakanlığı'nın "suç unsuru bulunmadığı" gerekçesiyle yasaklamayı reddettiği "pedofil el kitabı" için mahkemeye başvuruyor.

Hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ile muhalefetteki Sosyalist Parti (SP) ve Özgürlük Partisi (PVV) yargı sürecine destek vereceklerini açıkladı.

İnternet üzerinde kolaylıkla ulaşılabilen kitap, ülkede tartışma yarattı. Kitapta, "pedofillerin çocuklara nasıl ulaşabileceği, dikkat çekmeden nasıl cinsel istismarda bulunabileceği" detaylı biçimde anlatılıyor.

İstismarla Mücadele Vakfı, Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhuis'e kitabın yasaklanması için başvuruda bulundu.

Bakan Grapperhuis, hukukçuların yaptığı inceleme sonucu, kitabın yasaklanamayacağını açıkladı. Hollandalı bakan, "Hukuki incelemeye göre kitap, yasal sınırları zorluyor ama bu sınırı aşmadığı için yasaklanamaz" dedi.

Siyasi partiler dava sürecinde vakfa destek verecek

Bunun üzerine İstismarla Mücadele Vakfı, kitabın yasaklanması için mahkemeye başvurma kararı aldı. Daha önce avukatları Yme Drost'un çabalarıyla Martijn adlı pedofil derneğini yasaklatmayı başaran vakıf, şimdi de yargı yoluyla pedofil el kitabının yasaklanmasını istiyor.

Vakfın dava açma kararı, Bakan Grapperhuis'in hukuki gerekçelerle yasaklama talebini reddetmesi üzerine çaresiz kalan meclisi sevindirdi.

AD gazetesine konuşan siyasi parti temsilcileri, dava sürecinde İstismarla Mücadele Vakfı'na destek vereceklerini açıkladı.

Hükümet ortağı CDA, çocuk istismarını teşvik eden kitaba internet üzerinden serbestçe ulaşılmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Kitabın yasaklanması gerektiğini vurgulayan CDA temsilcileri, sonuç alınana kadar konuyu gündemde tutacaklarını belirtiyor.

Aşırı sağcı PVV de, Güvenlik ve Adalet Bakanı Grapperhuis'ten, hukukçulara kulak asmadan, kitabı derhal yasaklamasını istiyor. PVV, "korkunç" diye tanımladığı kitabı edinen ya da dağıtanların ağır şekilde cezalandırılmasını savunuyor.

Sosyalistler de, "Nasıl nefret içeren kitaplar yasaklanabiliyorsa, çocuk istismarını teşvik eden kitaplar da yasaklanabilmeli" görüşünü dile getiriyor. SP, çocuk istismarını teşvik eden yayınların ceza kapsamına alınması için bir yasa değişikliği konusunda çalışma yapacak.

Hollanda İstismarla Mücadele Vakfı'na göre, kitabın içeriği, mahkeme kararı ile yasaklanan Martijn adlı pedofil derneğinin savunduğu görüşlerle büyük benzerlik taşıyor.