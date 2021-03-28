Hollanda medyası: Türkiye liderlik dansına devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDiğer
ABONE OL

Hollanda medyası: Türkiye liderlik dansına devam ediyor

Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Türkiye'nin grubunda yer alan Hollanda, koronavirüs denemesi nedeniye 5 bin seyircinin izlediği maçta, Letonya'yı 2 - 0 yendi.

Hollanda medyası: Türkiye liderlik dansına devam ediyor
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Türkiye'nin grubunda yer alan Hollanda, koronavirüs denemesi nedeniye 5 bin seyircinin izlediği maçta, Letonya'yı 2 - 0 yendi.

Hollanda medyası, uzun bir aradan sonra ilk kez seyirci alınan Amsterdam'daki maça ilişkin gelişmeleri Norveç - Türkiye maçı ile birlikte aktardı.

Hollanda medyasına göre, Turunculu takım, bu galibiyetle İstanbul'da yaşadığı 4 - 2'lik "Türkiye travmasını" unutmaya çalıştı. Hollanda basını, "Norveç'i evinde 3 - 0 mağlup eden grubun güçlü ekibi Türkiye'nin arayı giderek açtığını" yazdı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Frank de Boer'un teknik direktörlük görevine getirilmesinden bu yana istediği başarıları elde edemeyen Hollanda, Amsterdam Johan Cruijff Arena Stadı'nda Letonya ile karşılaştı.

Koronavirüsün yayılması konusunda araştırmaların yapıldığını "Fieldlab" (Saha labaratuvarı) programı kapsamında, Hollanda - Letonya maçına 5 bin seyirci alındı.

Seyircili maç deneyi

Karşılaşma öncesi 48 saat içinde Covid - 19 testi yaptıran seyirciler, negatif test sonucu göstermeleri koşuluyla stada alındı. Farklı gruplara ayrılan Hollandalı taraftarlar, maskeli, maskesiz, yan yana ve 1,5 metrelik sosyal mesafe gibi farklı biçimlerde maçı izledi.

Bazı taraftar gruplarının tribünde içecek almasına, bazılarının da bir şeyler yemesine izin verildi.

Araştırmanın sonuçları gelecek hafta hükümet ve Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından değerlendirilecek.

- Getty Images

5 bin seyirci ile yapılan testin başarılı olması durumunda, Haziran ayındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Cruijff Arena Stadı'nın yüzde 75'ine seyirci alınması gündeme gelecek.

Hollandalı oyuncular, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın yönettiği maç öncesi sahaya, Katar'daki göçmen işçilerin içinde bulunduğu zor duruma dikkati çekmek için, "Futbol değişimi destekler" (Football supports change) yazılı tişörtlerle çıktılar.

KNVB'ye göre, boykot yerine, soruna dünya çapında dikkati çekmek, Katar'da göçmen işçilerin durumunu değiştirebilir.

Yaklaşık 1 yıl aradan sonra ilk kez tribündeki taraftarlarının karşısına çıkan Hollanda Milli Takımı, dağınık görüntüsüne rağmen Steven Berghuis ve Luuk de Jong'un ayağından kazandığı gollerle Letonya karşısından 2 - 0 galip ayrıldı.

Kuralar sonrası G grubunun favorilerinden biri olarak gösterilen Hollanda, bu galibiyetle gruptaki ilk puanını elde etti.

'Türkiye liderlik dansına devam ediyor'

Hollanda medyası, Turunculular'ın galibiyeti kadar, Türkiye- Norveç karşılaşmasına da geniş yer verdi. Hollanda Televizyonu (NOS),Çarşamba günü Bırak Yılmaz'ın "hat - trick" ile Frank de Boer'un takımını 3 sıra geriye ittiğini vurgulayarak, Hollanda'yı gruptan çıkmak için zorlu bir sürecin beklediğine işaret etti.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, "Türkiye'deki akşam kalma halinin az golle silindiğini" belirterek, Hollanda Milli Takımı'nın, 2 - 0'lık galibiyetle, "İlk eleme maçında Türkiye'nin vurduğu darbeden biraz olsun kurtulduğunu" yazdı.

- Getty Images

Gazete, Türkiye'nin Norveç'te "kartvizitine yeni bir başarı daha eklediğini" ve rakibine fırsat tanımadan sahadan 3 - 0 galip ayrıldığını kaydetti.

AD gazetesi ise, "Dağınık Hollanda Dünya Kupası eleme serisinde ilk puanını aldı" başlığıyla verdiği haberde, Hollanda'nın bol golle rahat kazanması gereken maçta vasat bir oyun ortaya koyduğunu belirtti. Gazete, aynı haberde, Türkiye'nin Norveç galibiyeti ile arayı biraz daha açtığı yorumunu yaptı.

AD gazetesi, "Hollanda'nın güçlü rakibi Türkiye'nin" Norveç'te net bir şekilde yenerek, Hollanda ile arasındaki farkı arttırdığını belirtti.

Voetbal İnternational dergisi, Hollanda'nın sahaya, farklı Türkiye yenilgisini unutturmak ve yapılan hatayı düzeltmek için çıktığını vurguladı.

Trouw gazetesi, Cruijff Arena'daki coşkulu taraftarların desteğine rağmen Hollanda'nın sadece 2 gol atabildiğini ve "Norveç'i evinde yenen Türkiye'nin grupta liderlik dansına devam ettiğini" yazdı.

Hollanda Haber Ajansı (ANP) da, 2 - 0'lık galibiyetle Hollanda Milli Takımı'nın, Türkiye karşısındaki hatalı başlangıcı biraz olsun telafi ettiği yorumunu yaptı.

Hollanda medyası, Turunculu takımın grubunda olası puan eşitliğini göz önünde bulundurarak, Salı günü oynanacak Cebelitarık maçında bol gol atması gerektiğini de yazdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hollanda: 'Bir Türk daha eksildi' ifadesi nedeniyle polislere kınama dışında ceza yok
BBCHollanda: 'Bir Türk daha eksildi' ifadesi nedeniyle ...
SON DAKİKA: Süveyş Kanalı: Dev gemi Ever Given’ı kurtarma operasyonu nasıl yapılıyor? - Haberler
BBCSüveyş Kanalı'ndaki kurtarma operasyonu nasıl ...
İngiltere'de derste Hz. Muhammed karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı
BBCİngiltere'de derste Hz. Muhammed karikatürü gösteren ...
Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmalar: 'Uzun Covid' en çok orta yaştaki kadınları etkiliyor
BBCBirleşik Krallık'ta yapılan araştırmalar: 'Uzun ...
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne 'iki balistik füze fırlattı'
BBCKuzey Kore, Japon Denizi'ne 'iki balistik füze ...
Süveyş Kanalı’nda karaya oturan dev geminin boşaltılması ‘haftalar alabilir’
BBCSüveyş Kanalı’nda karaya oturan dev geminin ...
Covid-19: İngiltere'de publara girişte aşı sertifikası veya test istemesi gündemde
BBCCovid-19: İngiltere'de publara girişte aşı ...
Virginia, ABD'nin güneyinde idam cezasını kaldıran ilk eyalet oldu
BBCVirginia, ABD'nin güneyinde idam cezasını kaldıran ...
Rotterdam Emniyet Müdürü: Polislerin öldürülen Hümeyra Ergincanlı'yla ilgili ifadeleri kırıcı ve saldırgan
BBCRotterdam Emniyet Müdürü: Polislerin öldürülen ...
NASA, Nisan ayında Mars'ta helikopter uçuracak - Haberler
BBCNASA, Nisan ayında Mars'ta helikopter uçuracak