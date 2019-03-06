Hollanda medyasında Ajax'ın Real Madrid zaferi: 'Cruyff'un ruhu Bernabeu'daydı'

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ajax'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Real Madrid'i deplasmanda 4-1 yenerek çeyrek finale yükselmesi, Hollanda'da geniş yankı uyandırdı.
Hollanda Televizyonu (NOS),İspanya'daki galibiyeti, "Işıltılı Ajax, Real'i ezdi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi" başlığıyla duyurdu.
NOS'un yorumunda, Amsterdam'da 15 gün önce oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Ajax'ın "çılgınca bir sürprize imza attığı" vurgulandı.
Hollanda'nın en çok satan gazetesi De Telegraaf, maça ilişkin gelişmeleri, "Madrid mucizesi: Eşsiz Ajax, cesaretinin ödülünü aldı" başlığıyla aktardı. Gazete, "Ajax, kibirli Madrid'i cezalandırdı" yorumunu yaptı.
AD gazetesi, Madrid'deki galibiyet için, "Ajax, tarihi büyük harflerle yazdı" ifadesini kullandı.
De Volkskrant gazetesi de, "Gerçek olamayacak kadar güzel bir akşamda Ajax, Madrid'de mucizeyi yaşadı: 4 - 1" başlığını attı. Gazetenin yorumunda, "Ajax etkin futbolu ile şampiyon Real'i Şampiyonlar Ligi'nden uzaklaştırdı. Amsterdamlılar, şimdi gerçekten Avrupa'da varlar" denildi.
NRC gazetesinin başlığı, "Ajax Madrid'de Real'e karşı kendini aştı. 4-1'lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline adını yazdırdı" oldu.
Hollanda basını ve sosyal medyada yapılan yorumlarda ise Ajax'ın unutulmaz futbolcularından olan ve Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'ya oynattığı futbolla anılan Johan Cruyff'a da göndermeler vardı.
Spor yorumcuları, "Cruyff'un ruhu Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaydı" değerlendirmesini yaptı.
Haftalar önce, Ajax ile Real Madrid arasında fazla bir güç farkı olmadığını ve Amsterdam ekibinin çeyrek finale yükselebileceğini savunan spor yazarı Edwin Winkels ise hem galibiyet ve tur, hem de haklı çıktığı için mutlu.
Edwin Winkels maç sonrası, "Genelde yanılırdım ama bu kez değil, 3 hafta önce Ajax'ın Real'i eleyebileceğini söylediğimde birçok kişi bana gülmüştü. Ve işte kanıtı" dedi.
Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi Ajax'ın maçını erteleyen Hollanda Futbol Federasyonu (KNWB) da, Twitter hesabından Amsterdam ekibini kutladı. KNWB Twitter mesajında, "Tarih yazıcılar. Tebrikler" dendi.
Önümüzdeki sezon Barcelona forması giymeye hazırlanan Ajax'ın orta saha oyuncusu Frankie de Jong ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bence Real'i elediğimiz için Barcelona çok mutlu" ifadelerini kullanmıştı.
Amsterdam ArenA'ya Johan Cruyff'un adı veriliyor
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.