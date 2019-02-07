Hollanda sahillerinde 20 bin kuş 'gizemli bir şekilde' öldü

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Son haftalarda Hollanda sahillerinde martı türü yaklaşık 20 bin kuş ölü bulundu. Bilim insanları deniz kuşu türünün toplu ölümünün nedenini anlamaya çalışıyor.
Ölen kuşların hepsinin çok zayıflamış olduğu ve ölümlerinin Ocak ayında Hollanda'nın kuzeyinde bir kargo gemisinden fırtına nedeniyle düşen 345 konteyner ile bağlantılı olabileceği belirtiliyor.
Olayı araştıran Wageningen Üniversitesi'nden Mardik Leopold, "Kesin bir delil yok ancak bu ihtimal üzerinde duruyoruz" dedi. Leopold, konteynerlerden yayılan kimyasal ve plastiklerin, deniz kuşlarının ölümüne neden olmuş olabileceğini belirtti.
MSC Zoe gemisinden düşen konteynerler, Hollanda'nın kuzeyindeki adalara vurmuş, konteynerlerin taşıdığı oyuncak, mobilya ve televizyon gibi malzemeler sahile saçılmıştı. Sahillere saçılan maddeler arasında peroksit tozu ve parafin de bulunmuştu.
Leopold, kuşların konteyner kazası ardından karaya vurmaya başladığına dikkat çekse de kuşların başka sebeplerden ölmüş olabileceğini ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.
Kuşların kötü hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamamış olabileceği de belirtiliyor ancak bu kuşların neden sadece Hollanda kıyılarına vurduğunu açıklamıyor.
Kuşların konteynerlerden saçılan plastik parçalarını yemiş ya da yayılan parafin veya palmiye yağından etkilenmiş olabilecekleri belirtiliyor.
Kuşların ölüm sebebinin anlaşılabilmesi için 100 kuşa otopsi yapılacak.
Hollandalı yetkililer son yaptıkları açıklamada yük gemisinden düşen konteyner sayısını 345 olarak vermişti.
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