Hollanda Savcılığı: Gazeteci Ans Boersma Hollanda'nın isteği ile sınır dışı edilmedi

Hollanda Savcılığı, "terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle" sınır dışı edildiği belirtilen gazeteci Ans Boersma'nın iadesinin istenmediğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettun Altun da 'Hollanda istihbaratının gazetecinin El Nusra bağlantıları olduğu' bilgisi verildiğini ifade etti.

Hollanda Ulusal Savcılık Bürosu'ndan Hollanda basınına açıklamada, "Boersma, Hollanda'nın isteği üzerine sınır dışı veya iade edilmedi" dendi.

Savcılık sözcüsü, gazeteci Boersma hakkında herhangi bir soruşturma bulunup bulunmadığını söylemedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, gazeteci Ans Boersma'nın, Hollanda polisinden gelen bir istihbarat üzerine, "bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu" gerekçesiyle sınır dışı edildiğini kaydetti.

Altun'un açıklamasında şöyle dendi:

"Boersma'nın sınır dışı edilmesi Türkiye'deki gazetecilik faaliyetlerinden ötürü değil. Türk yetkililer yakın bir zamanda Hollanda polisinden, Boersma'nın belirli bir terör örgütüyle bağlantılarının olduğuna ilişkin istibarat ve Boersma'nın Türkiye içi ve dışındaki hareketlerine ilişkin bilgi vermesi için talep aldı."

Altun ayrıca, Twitter hesabından attığı İngilizce mesajda "Hollanda, Türkiye'ye, bugün sınır dışı edilen gazetecinin El Nusra Cephesi'yle bağlantıları olduğunu söyledi. Hollanda'dan gelen istihbarat doğrultusunda hareket ettik ve ihtiyati önlem aldık" dedi.

Altun, "Eğer itibarlı bir yabancı hükümetin kurumu size vatandaşlarından birinin terör bağlantısı olduğunu söylerse, işi şansa bırakmazsınız. Hollandalı yetkililer, neden böyle bir sonuca vardıklarını açıklamak durumundalar. İstihbarat kurumlarının itibarlarıyla ilgili yorum yapmayacağız" mesajını paylaştı.

Meclis gündeminde

Hollanda'daki hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi (D66) ile Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) Boersma'nın sınır dışı edilmesini meclis gündemine taşıdı.

İki parti tarafından Dışişleri Bakanı Stef Blok'un yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesinde, Boersma'nın, sınır dışı edilmesinin gerekçesini sordu.

Hollanda'da yayımlanan ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad (FD) gazetesinin yanısıra Trouw gazetesi ile One World dergisinin Türkiye muhabirliğini yapan Boersma, bir süredir İstanbul'da yaşıyordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 31 Ocak 2019 tarihine kadar geçerli basın kartı verilen Hollandalı gazeteci, dün oturma iznini uzatmak için gittiği Yabancılar Şubesi'nde gözaltına alındı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğin ile İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, Çarşamba günü gözaltına alınan Boersma'nın serbest bırakılması için yoğun girişimlerde bulundu.

Geceyi havaalanına yakın bir karakolda geçiren Hollandalı gazetecinin evine gitmesine ve eşyalarını almasına izin verilmediği belirtildi.

Ans Boersma, Perşembe sabahı uçakla Hollanda'ya gönderildi.

Het Financieele Dagblad gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Jan Bonjer, sınır dışı edilme kararı karşısında derin bir şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Bonjer, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada,"Ans, çalışmalarını akıllıca ve sorumlu bir şekilde yaptı. Sınır dışı, basın özgürlüğünü açıkça ihlal eden bir önlem. Türkiye'deki gazetecilerin işlerini rahatsız edilmeden yapamaması son derece üzücü" dedi.