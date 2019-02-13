Hollanda Savcılığı: Gazeteci Boersma eski erkek arkadaşının Nusra Cephesi üyesi olduğunu biliyordu

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Hollanda Savcılığı, Türkiye tarafından geçen ay "terör örgütleri ile bağı bulunduğu gerekçesiyle" sınır dışı edilen gazeteci Ans Boersma'nın, eski erkek arkadaşı "Abd A."nın Nusra Cephesi üyesi olduğunu bildiğini açıkladı. Savcılık, bu bilgiyi Hollanda İstihbarat Servisi (AIVD) tarafından dinlenen, Ans Boersma ile Suriyeli eski erkek arkadaşı arasındaki konuşmalara dayandırdı.
Savcılık Ans Boersma'nın, eski erkek arkadaşının kimliğini açıklamadı. Resmi yazışmalarda bu kişinin adı "Abd A." olarak geçiyor.
Ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri Boersma'nın, "Abd A."ya sahte belge sağladığından şüpheleniyor.
Boersma, 2014 yılında "Abd A."yı İstanbul'dan sahte belgelerle Hollanda'ya getirmekle suçlanıyor.
Savcılığa göre 3 ayrı sahte pasaport kullanan Suriyeli, sahte belgelerle zaman zaman Türkiye ve Suudi Arabistan'a seyahat etti.
"Terör örgütü üyesi" olduğu ve kara para akladığı gerekçesiyle geçen Kasım ayında gözaltına alınan "Abd A." ile ilgili ilk duruşma Salı günü Rotterdam'da yapıldı. Suriyeli zanlı, duruşmaya katılmadı.
Savcı, "Abd A."nın El Kaide'nin bir kolu olan Nusra Cephesi'nde yüksek bir pozisyonda bulunduğunu söyledi. Savcıya göre, "Abd A."nın Suriye'de çeşitli katliamlara katıldığı yönünde güçlü işaretler var. Örgüt liderleri ile sürekli temas halinde olan "Abd A.", Rakka'da, El Nusra Cephesi adına emirler veren bir konumdaydı.
Duruşmaya katılmayan gazeteci Ans Boersma'nın adı da savcılık açıklamasında sık sık geçti.
Savcıya göre Boersma Türkiye'deyken, "Abd A."nın Twitter hesabına baktığını itiraf etti. Nusra Cephesi içindeki faaliyetlerini içeren fotoğraflar sayesinde, onun neler yaptığını ayrıntılı olarak biliyordu.
Savcı, Suriyeli eski erkek arkadaşının Ans Boersma'ya, "Ben daha fazla katliam yapmamaya yemin ettim. Kadın, erkek artık kimseyi kesmeyeceğim" dediğini aktardı.
Nusra Cephesi üyesi "Abd A.", soruşturması kapsamında adı geçen Boersma, Hollanda makamlarının verdiği bilgi üzerine 16 Ocak'ta İstanbul'da gözaltına alınarak, 17 Ocak'ta sınır dışı edilmişti.
Aynı gün Amsterdam'a giden Hollandalı gazeteci, eski erkek arkadaşına sahte belge sağlama iddiaları ile ilgili olarak ifade vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.