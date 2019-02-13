Hollanda Savcılığı: Gazeteci Boersma eski erkek arkadaşının Nusra Cephesi üyesi olduğunu biliyordu

Hollanda Savcılığı, Türkiye tarafından geçen ay "terör örgütleri ile bağı bulunduğu gerekçesiyle" sınır dışı edilen gazeteci Ans Boersma'nın, eski erkek arkadaşı "Abd A."nın Nusra Cephesi üyesi olduğunu bildiğini açıkladı. Savcılık, bu bilgiyi Hollanda İstihbarat Servisi (AIVD) tarafından dinlenen, Ans Boersma ile Suriyeli eski erkek arkadaşı arasındaki konuşmalara dayandırdı.

Savcılık Ans Boersma'nın, eski erkek arkadaşının kimliğini açıklamadı. Resmi yazışmalarda bu kişinin adı "Abd A." olarak geçiyor.

Ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri Boersma'nın, "Abd A."ya sahte belge sağladığından şüpheleniyor.

Boersma, 2014 yılında "Abd A."yı İstanbul'dan sahte belgelerle Hollanda'ya getirmekle suçlanıyor.

Savcılığa göre 3 ayrı sahte pasaport kullanan Suriyeli, sahte belgelerle zaman zaman Türkiye ve Suudi Arabistan'a seyahat etti.

"Terör örgütü üyesi" olduğu ve kara para akladığı gerekçesiyle geçen Kasım ayında gözaltına alınan "Abd A." ile ilgili ilk duruşma Salı günü Rotterdam'da yapıldı. Suriyeli zanlı, duruşmaya katılmadı.

'Rakka'da Nusra Cephesi adına emirler veriyordu'

Savcı, "Abd A."nın El Kaide'nin bir kolu olan Nusra Cephesi'nde yüksek bir pozisyonda bulunduğunu söyledi. Savcıya göre, "Abd A."nın Suriye'de çeşitli katliamlara katıldığı yönünde güçlü işaretler var. Örgüt liderleri ile sürekli temas halinde olan "Abd A.", Rakka'da, El Nusra Cephesi adına emirler veren bir konumdaydı.

Duruşmaya katılmayan gazeteci Ans Boersma'nın adı da savcılık açıklamasında sık sık geçti.

Savcıya göre Boersma Türkiye'deyken, "Abd A."nın Twitter hesabına baktığını itiraf etti. Nusra Cephesi içindeki faaliyetlerini içeren fotoğraflar sayesinde, onun neler yaptığını ayrıntılı olarak biliyordu.

Savcı, Suriyeli eski erkek arkadaşının Ans Boersma'ya, "Ben daha fazla katliam yapmamaya yemin ettim. Kadın, erkek artık kimseyi kesmeyeceğim" dediğini aktardı.

Nusra Cephesi üyesi "Abd A.", soruşturması kapsamında adı geçen Boersma, Hollanda makamlarının verdiği bilgi üzerine 16 Ocak'ta İstanbul'da gözaltına alınarak, 17 Ocak'ta sınır dışı edilmişti.

Aynı gün Amsterdam'a giden Hollandalı gazeteci, eski erkek arkadaşına sahte belge sağlama iddiaları ile ilgili olarak ifade vermişti.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği gazeteci Ans Boersma'nın işine son verildi

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