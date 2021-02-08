Hollanda, suistimaller nedeniyle yurtdışından evlat edinmeyi durdurdu

Hollanda hükümeti, geçmişte yaşanan çocuk hırsızlığı, çocuk kaçakçılığı, belgede sahtecilik ve devlet memurlarının etik olmayan eylemleri gibi suistimaller nedeniyle, yurtdışından çocukların evlat edinilmesini durdurmayı kararlaştırdı.

Hollanda Hukuku Koruma Bakanı Sander Dekker, Hollanda hükümetinin, yurtdışından evlat edinme konusundaki suistimaller konusunu yıllarca görmezden gelerek müdahale etmediğini belirterek, mağdur aile ve çocuklardan özür diledi.

Hollanda'da Tjibbe Joustra başkanlığındaki eski üst düzey bürokrat ve savcılardan oluşan bağımsız araştırma komitesi, yurtdışından evlat edinilmesi konusunda uzun yıllardır ciddi istismar olayları yaşandığını ortaya çıkardı.

Meclis tarafından görevlendirilen araştırma komitesi, 1967'den 1997 yılına kadar gerçekleşen yurtdışından evlat edinmeleri inceledi. Joustra Komitesi, bu süreçte çocuk hırsızlığı, çocuk kaçakçılığı, yolsuzluk, sahtecilik ve belge hırsızlığı, memurların etik olmayan davranışları ve çocukların sahte iddialarla Hollanda'ya nakledilmesi gibi çok sayıda olumsuzluk saptadı.

Komiteye göre, çok sayıda çocuk, yasadışı yollarla Hollanda'ya getirildi. Hollanda hükümeti de 1960'ların sonundan itibaren ihlallerin farkındaydı ancak yeterli denetimi yapmadı. Bazı vakalarda, hükümet temsilcileri de suistimallere karıştı.

Ağırlıklı olarak Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya ve Sri Lanka'dan gelen çocuklara odaklanan komitenin raporunda, Hollanda'daki evlat edinme koşullarının hala yererince iyi olmadığını belirtti.

Komite, bu nedenle hükümetten, yurtdışından çocuk evlat edinilmesini derhal durdurmasını ve evlatları hileli yollarla Hollanda'ya getirilen ailelerin acısının telafi edilmesini istedi.

İstifa eden hükümetin Hukuku Koruma Bakanı Sander Dekker, yeniden gözden geçirilmek için yurtdışından evlat edinme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Sander Dekker, böylece çocukları ve biyolojik ebeveynleri istismara karşı korumayı amaçladıklarını söyledi.

Dekker, Hollanda hükümetinin 1960'lardan bu yana, yurtdışından evlat edinme konusundaki ihlallerin farkında farkında olmasına rağmen, müdahale etmediğini vurgulayarak, kurbanlardan özür diledi.

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ve Hukuku Koruma Bakanı Sander Dekker

Uzun süreden beri evlat edinmenin, çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynlerin, "yoksul ülkelerden gelen çocuklar için bir iyilik yapma biçimi" olarak değerlendirildiğini söyleyen Hollandalı bakan, "Ancak bu suistimaller için gerekçe olamaz" dedi.

Yurtdışından evlat edinme konusundaki yeni sisteme ilişkin karar, 17 Mart'taki genel seçimlerin ardından işbaşına gelecek yeni hükümet tarafından alınacak.