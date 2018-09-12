Hollanda 'Suriye'de savaş suçu işleyen grupları destekledi’
Hollanda hükümetinin 20106 yılından bu yana para, malzeme ve eğitim desteği verdiği Suriye'deki rejim karşıtı güçlerin, "savaş suçu" da dahil olmak üzere, çok sayıda insan hakları ihlaline imza attığı ortaya çıktı.
12.09.2018 - 10:35 | Güncelleme:
Hollanda hükümetinin 20106 yılından bu yana para, malzeme ve eğitim desteği verdiği Suriye'deki rejim karşıtı güçlerin, "savaş suçu" da dahil olmak üzere, çok sayıda insan hakları ihlaline imza attığı ortaya çıktı.
Hükümet, "Beşar Esad yönetimine karşı başarı şansı kalmadığı" gerekçesiyle Suriye'deki muhalif gruplara verdiği desteği sona erdirme kararı aldı.
Ancak Hollanda hükümetinin, meclise defalarca "savaş kurallarına uyan ve aşırı güçlerle işbirliği yapmayanları destekleyeceğiz" sözü vermesine rağmen, uygulamada bu söze uyulmadığı belirtildi.
Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan Nieuwsuur (Haber Saati) programı ile Trouw gazetesinin araştırmasına göre, Lahey hükümetinin yaptığı yardımlar, silahlı radikal örgütlerle iç içe olan gruplara gitti.
Suriye'deki "ılımlı muhalefeti" Non - Lethal Asssistance (NLA) programı kapsamında destekleyen Hollanda hükümeti, bu grupların savaş hukuku ve insa hakları ilkelerine uyacağı güvencesini vermişti.
Hükümet, Hollanda parlamentosuna, Suriye'de desteklenen grupların, diğer radikal örgütlerle işbirliği yapmayacağı taahhüdünde bulunmuştu.
Ancak kamu yayın kuruluşu NOS ile Trouw gazetesinin araştırmasına göre, Hollanda tarafından desteklenen örgütler, 100'den fazla savaş ve ihlal suçu işledi.
Hollanda tarafından 2016'dan bu yılın başlarına kadar üniforma ve kamyonet desteği verilen Sultan Murad Tugayı, bu örgütlerden biri.
Örgüt, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından savaş suçu ve ağır insan hakları ihlalleri ile itham ediliyor.
Sultan Murad Tugayı, YPG'nin kontrolğndeki Şeyh Maksud bölgesinde 30'u çocuk 83 Kürt sivilin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.
Sultan Murad Tugayları
Medyaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin uyarılarına rağmen, Sultan Murad Tugayları'nı desteklemeye devam etti.
Hollanda'nın, "radikal örgütlerle işbirliği yapmama" koşuluna rağmen, Sultan Murad Tugayı, 2015 yılından bu yana El Kaide ile sıkı işbirliği içinde oldu.
Sadece Sultan Murad Tugayı değil, 2016 yılından bu yana Lahey yönetimince desteklenen diğer örgüt bazı örgütlerin de sivillere yönelik saldırı ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu vurgulandı.
Hollanda, savcılık tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanan Ahrar el - Şam ile bağlantılı olan en az 3 ayrı gruba da yardımda bulundu. Desteklenen grupların, özellikle intihar saldırılarıları ile gündeme gelen bu grupla iç içe oldukları belirlendi.
Hükümet, hafta başında parlamentoya bir mektup yazarak, "Esad yönetimine karşı başarılı olma şansı kalmadığı için" Suriye'deki muhalif güçlere verilen eğitim, teçhizat ve maddi desteğin sona erdirileceğini açıkladı.
Hollanda hükümetine göre, Esad'ın askeri zaferi çok yakın. Bu nedenle Suriye'de kalıcı barış beklentisi zayıf.
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Hollanda 'Suriye'de savaş suçu işleyen grupları destekledi’/hollanda-suriye-de-savas-sucu-isleyen-gruplari-destekledi-21382542138254
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