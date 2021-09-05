A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Johan Cruijff Arena'da saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak. Maçta aynı ülkeden Maurizio Mariani VAR, Alberto Tegoni de AVAR olarak görev alacak.