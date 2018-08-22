Hollanda: Türkiye'nin hafta sonu okulları projesi rahatsız edici
Türkiye'nin yurt dışındaki gençlerin "Türk dili ve kültürü ile dinlerini unutmamaları için" bazı Avrupa ülkelerinde açmaya hazırlandığı hafta sonu okulları, Hollanda tarafından "endişe verici" bulunuyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte okullar için "rahatsız edici" ifadesini kullandı. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.
22.08.2018 - 11:51 | Güncelleme:
Türkiye'nin yurt dışındaki gençlerin "Türk dili ve kültürü ile dinlerini unutmamaları için" bazı Avrupa ülkelerinde açmaya hazırlandığı hafta sonu okulları, Hollanda tarafından "endişe verici" bulunuyor.
Hollanda medyasına göre, Türkiye ile ikili ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde böyle bir konunun gündeme gelmesi, yeniden "baş ağrısı" yaratacak.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin Fransa, Almanya ve Belçika ile birlikte Hollanda'da da hafta sonu okulları açmasını "rahatsız edici" buluyor.
Mark Rutte, bu konudaki kaygıları Ankara'ya ileteceğini söyledi.
"İstenmeyen şeyler olup olmadığı konusunda okulların çok sıkı bir şekilde takip edileceğini" belirten Rutte, Türkiye'deki gelişmelerin arzu ettikleri yönde gitmediğini vurgulayarak, "Hafta sonu okullarında öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyecekleri kesin" dedi.
Rutte'ye göre, bu okullar Türkiye kökenli göçmenlerin Hollanda toplumuna uyumuna katkı sağlamayacak. Öğrencilerin aynı zamanda Hollanda vatandaşı olduğuna dikkati çeken Başbakan, onların toplumun bir parçası olmasını önemsediklerini vurguladı.
Hollanda hükümeti, okullarda anti-demokratik görüşlerin teşvik edilmesi halinde buna müdahale edileceğinin altını çiziyor. Ancak Hollanda hükümetinin, dil ve kültür eğitimine yönelik uygulamayı yasaklama hakkı yok.
'Erdoğan, Avrupalı Türkleri kontrol altına almak istiyor'
İktidar ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türkiye'nin giderek demokrasiden uzaklaştığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupalı Türkleri kontrol altına almak istediğini savunuyor.
Parti, Ankara'nın "Hollandalı Türkleri rahat bırakması ve Türklerin kendi kararlarını özgürce alabilmeleri" çağrısı yaptı.
'Ankara, Hollandalı Türkleri rahat bırakmalı'
Hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi de (D66), benzer kaygıları taşıyor. D66'ya göre Hollandalı Türklerin hangi okula gideceği ve kime oy vereceğine Ankara tarafından karar verilmesi rahatsız edici.
Koalisyon ortaklarından Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), Türkiye kökenli çocukların Hollanda toplum yapısının dışına çıkmaması için sıkı denetim istiyor.
Sosyalist Parti (SP) hafta sonu okulları için "Ankara'nın uzun kolunun başka bir örneği ve istenmeyen bir durum" ifadelerini kullandı.
Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ise Türk okullarına asla izin verilmemesini talep ediyor.
Hollanda Meclisi de Türkiye'nin planını "endişe verici" buluyor.
'Avrupalı Türkler kendi dil ve dinlerini korumak zorunda'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Avrupalı Türklerin kendi dil ve dinlerini korumak zorunda oldukları" açıklamasının ardından Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB) tarafından gündeme alınan hafta sonu okulları, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek.
"Yurt dışındaki genç Türklerin kimliğini ve kültürünü korumayı ve vatan bağlarını güçlendirmeyi" amaçlayan proje kapsamında, 6-17 yaş arası Türkiye kökenli çocuklara haftada 5 saat ders verilecek.
Bunun 2 saatini Türkçe dersleri, 3 saatlik bölümünü de tarih, din ve sanat dersleri ile sosyal çalışmalar oluşturacak.
Proje, Türkiye tarafından finanse edilecek.
Türkiye Avrupa'da hafta sonu okulları kuruyor
Türkiye - Hollanda ilişkilerinde normalleşme
'Hollandalı gençler Türkiye'de radikal vaizler tarafından eğitiliyor'
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Hollanda: Türkiye'nin hafta sonu okulları projesi rahatsız edici/hollanda-turkiye-nin-hafta-sonu-okullari-projesi-rahatsiz-edici-21135462113546
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