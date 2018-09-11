Hollanda U21 - İskoçya U21 maçı heyecanı

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 4 heyecanı devam ediyor. Hollanda U21, 11 Eylül 2018 Salı günü İskoçya U21 takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Hollanda U21 12 puanla 2. sırada, İskoçya U21 11 puanla 4. sırada bulunuyor. Hollanda U21 son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. İskoçya U21 son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 425. İddaa'da Hollanda U21 kazanır 1.15, berabere biter 4.75, İskoçya U21 kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Hollanda U21 önceki hafta İskoçya U21 mücadelesinde 4-0 kazandı.

İskoçya U21 ise Hollanda U21 maçında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hollanda U21, 12 gol attı ve 1 gol yedi.

İskoçya U21 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İskoçya U21, 4 gol atarken 4 gol yedi.

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