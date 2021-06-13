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Haberler2020 Avrupa Şampiyonası
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Hollanda - Ukrayna | CANLI YAYIN

Hollanda - Ukrayna maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! EURO 2020'de üçüncü gün heyecanı yaşanıyor, C Grubu'nda Hollanda ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Turnuvanın en tecrübeli takımlarından Hollanda, 10. kez katılacağı şampiyonada hedefini kupa olarak belirledi. Teknik direktör Andriy Shevchenko yönetimindeki Ukrayna, tarihinde 3. kez katılacağı turnuvada ilk kez gruplardan çıkmak için sahada olacak

Hollanda - Ukrayna | CANLI YAYIN

EURO 2020'de heyecan sürüyor, C Grubu'nda Hollanda ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Heyecan verici bir jenerasyon yakalayan Hollanda, turnuvanın en tecrübelisi olarak dikkat çekerken Teknik direktör Andriy Shevchenko yönetimindeki Ukrayna, tarihinde 3. kez katılacağı turnuvada ilk kez gruplardan çıkmak için mücadele ediyor.

SAAT: 23.00
HAKEM: Felix Brych
STAT: Amsterdam Arena
YAYIN: TRT 1

HOLLANDA: Stekelenburg, Timber, De Vrij, Blind, Dumfries, Van Aanholt, De Roon, Wijnaldum, F. de Jong, Weghorst, Depay
YEDEKLER: Krul, Bizot, Veltman, Ake, Wijndal, Berghuis, De Jong, Klaassen, Gravenberch, Malen, Koopmeiners, Gakpo
TEKNİKDİREKTÖR: Frank de Boer

UKRAYNA: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi, Yarmolenko, Zubkov, Yaremchuk
YEDEKLER: Pyatov, Trubin, Sobol, Kryvtsov, Stepanenko, Shaparenko, Marlos, Makarenko, Besedin, Tymchyk, Popov, Dovbyk
TEKNİKDİREKTÖR: Andriy Shevchenko

  • Hollanda ile Ukrayna ilk kez bir büyük turnuvada (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında bugüne kadar oynanan iki maçta Portakallar rakibine mağlup olmadı (Mayıs 2008'de 3-0 & Ağustos 2010'da 1-1).
  • Avrupa Şampiyonası'na 10'uncu kez katılma hakkı kazanan Hollanda, 2012'den bu yana ilk kez bu turnuvada boy gösterecek. 1988 finalinde SSCB ile karşılaşan Portakallar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak kupayı kazanmıştı. Euro 2000 yarı finalinden bu yana Johan Cruyff Arena'da ilk kez bir büyük turnuva maçına çıkmaya hazırlanan Hollanda, o karşılaşmada topa %71 oranında sahip olup 31 şut çekmesine rağmen İtalya'ya seri penaltılar sonucunda elenmişti.
  • 1988 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana Hollanda'dan (4) daha fazla yarı final görmeyi başaran tek ülke Almanya (6). Son finalini 2004'te oynayan ve 2008'den bu yana da mutlu sona ulaşamayan Portakallar, Son katılımı olan Euro 2012'de oynadığı üç grup maçını da kaybetti.
  • Hollanda büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynadığı son 22 maçın sadece ikisinden beraberlikle ayrılırken; bu iki karşılaşma da 2014 Dünya Kupası grup aşamasından sonra oynandı (vs Kosta Rika & Arjantin). Portakallar ayrıca katıldığı son 12 turnuvada oynadığı ilk karşılaşmaların sadece birini kaybetti (Euro 2012'de 0-1 vs Danimarka)
  • Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez mücadele etmeye hazırlanan Ukrayna (2012, 2016 & 2020),daha önceki iki katılımında da grup aşamasını geçemedi.

HOLLANDA

Daha önce 9 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve en iyi derecesini, 1988 yılındaki şampiyonlukla elde eden Hollanda, güçlü futbol ekolüyle turnuvada başarılı olmak istiyor.

Elemelerde C Grubu'nu 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Hollanda, 24 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

Elemelerde 8 gole imza atan Georginio Wijnaldum, bu şampiyonada teknik direktör Frank De Boer'un en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Ayrıca elemelerde 6 gol bulan takımın forveti Memphis Depay ve defansın bel kemiği Matthijs de Ligt de Hollanda formasıyla dikkati çeken isimler arasında yer alıyor.

2016'daki turnuvaya katılamayan "Portakallar", 1984'te de turnuvanın dışında kalmış, ancak 1988'de düzenlenen bir sonraki turnuvada şampiyon olmuştu. Şampiyonanın önde gelen takımlarından Hollanda, 2016'daki eksikliğini şampiyonlukla kapatmak istiyor.

Hollanda'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Marco Bizot (AZ Alkmaar),Tim Krul (Norwich City),Maarten Stekelenburg (Ajax)

Defans: Nathan Ake (Manchester City),Daley Blind (Ajax),Matthijs de Ligt (Juventus),Stefan de Vrij (Inter),Denzel Dumfries (PSV),Patrick van Aanholt (Crystal Palace),Joel Veltman (Brighton),Owen Wijndal (AZ Alkmaar)

Orta Saha: Frenkie de Jong (Barcelona),Marten de Roon (Atalanta),Ryan Gravenberch (Ajax),Davy Klaassen (Ajax),Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar),Quincy Promes (Spartak Moskova),Jurrien Timber (Ajax),Donny van de Beek (Manchester United),Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Steven Berghuis (Feyenoord),Luuk de Jong (Sevilla),Memphis Depay (Lyon),Cody Gakpo (PSV),Donyell Malen (PSV),Wout Weghorst (Wolfsburg)

UKRAYNA

Daha önce 2 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve grup aşamasından ileriye geçemeyen Ukrayna, bu kez turnuvada üst turları zorlamak için hazırlanıyor.

Elemelerde B Grubu'nda 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak sıralamada Portekiz'in önünde yer alan Ukrayna, 17 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 4 gol gördü.

Elemelerde 4 gole adını yazdıran Belçika ekibi Gent'in forveti Roman Yaremchuk, takımın önemli kozlarından biri olarak göze çarpıyor.

Son katıldığı EURO 2016'yı gol atamadan tamamlayan Ukrayna'da teknik direktörlük görevini yürüten ülkenin eski yıldız oyuncularından Andriy Shevchenko'nun neler yapacağı tüm futbolseverlerin merak konusu.

Ayrıca takımın kilit oyuncularından Atalantalı Ruslan Malinovskyi, Shevchenko'nun önemli kozları arasında yer alıyor.

Ukrayna'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev),Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk),Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Defans: Eduard Sobol (Club Brugge),Illia Zabarnyi (Dinamo Kiev),Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk),Denys Popov (Dinamo Kiev),Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev),Vitaliy Mykolenko (Dinamo Kiev),Oleksandr Karavaev (Dinamo Kiev),Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)

Orta Saha: Serhiy Sydorchuk (Dinamo Kiev),Ruslan Malinovskyi (Atalanta),Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev),Marlos (Shakhtar Donetsk),Yevhen Makarenko (Kortrijk),Oleksandr Zinchenko (Manchester City),Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev),Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk),Andriy Yarmolenko (West Ham United),Oleksandr Zubkov (Ferencvaros),Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk),Roman Bezus (Gent)

Forvet: Roman Yaremchuk (Gent),Artem Besedin (Dinamo Kiev),Artem Dovbyk (Dnipro)

MAÇ TAKVİMİ

13 Haziran (TSİ 19.00): Avusturya-Kuzey Makedonya (Ulusal Arena-Bükreş)

13 Haziran (TSİ 22.00): Hollanda-Ukrayna (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

17 Haziran (TSİ 16.00): Ukrayna-Kuzey Makedonya (Ulusal Arena)

17 Haziran (TSİ 22.00): Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)

21 Haziran (TSİ 19.00): Ukrayna-Avusturya (Ulusal Arena)

21 Haziran (TSİ 19.00): Kuzey Makedonya-Hollanda (Johan Cruyff Arena)

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