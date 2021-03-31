Hollanda ve Norveç kazandı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda mücadele eden A Milli Takım, Letonya ile sahasında 3-3 berabere kalırken, gruptaki puanını 7’ye yükseltti. Grupta lider durumda bulunan ay-yıldızlı ekibi, 6’şar puanı bulunan Hollanda, Norveç ve Karadağ takip etti. Cebelitarık deplasmanında boy gösteren Hollanda, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 7-0’lık galibiyetle ayrılırken, Norveç de Karadağ deplasmanında tek golle galip gelmeyi başardı.