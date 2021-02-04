AA

Kraliyet Asker Polisinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Maastrich Aachen Havalimanına iniş yapan uçağın iniş takımı bölmesinde bulunan kaçak yolcunun hipotermi semptomları ile hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberde ise kargo uçağının Nairobi'den İstanbul ve Londra'ya uğrayarak Maastricht'e uçtuğu belirtildi.

Yolcunun, kargo uçağının Maastrich Aachen Havalimanından tekrar uçuşa hazırlanırken iniş takımı bölmesinde bulunduğu aktarıldı.

Londra'dan Maastricht'e bir uçuşun yaklaşık yarım saat sürdüğü ve -30 derecelik bir dış sıcaklığa ulaştığı bilgisi de paylaşıldı.