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Hollanda’da ormanlar paintball silahı ile korunuyor

Hollanda’da ormanlık alanlarda hem ağaçları hem de insan sağlığını tehdit eden meşe kese güvesi ile mücadele amacıyla paintball silahı kullanılıyor. Paintball silahı ile erkek güveleri cezbeden bir madde sıkılarak, dişilerle çiftleşmeleri önleniyor. 

Hollanda’da ormanlar paintball silahı ile korunuyor
BBC TÜRKÇE

Yusuf Özkan | Lahey, BBC Türkçe

güveGetty Images

Hollanda’da ormanlık alanlarda hem ağaçları hem de insan sağlığını tehdit eden meşe kese güvesi ile mücadele amacıyla paintball silahı kullanılıyor.

Paintball silahı ile erkek güveleri cezbeden bir madde sıkılarak, dişilerle çiftleşmeleri önleniyor.

Son yıllarda Hollanda’daki ormanlık alanlarda yoğun şekilde görülen meşe kese güveleri, zehirli iğneleri nedeniyle hem doğa hem de halk sağlığı için ciddi bir sorun haline geldi.

Ormanlık alanlarda yürüyüş yapan ya da bisikletle binen kişiler çeşitli cilt sorunları ile karşı karşıya kalıyor.

Güveler, ağaçlara da ciddi zarar veriyor.

Nasıl mücadele ediliyor?

İsveçli bilim insanları tarafından geliştirilen ve 10 ayrı belediye tarafından uygulanan yeni mücadele yöntemi, paintball silahı ile yürütülüyor.

Hollanda medyasına göre, dişi güvelerin erkeleri cezbetmek için yaydığı bir madde, paintball silahı ile ağaçlara sıkılıyor.

Erkekler bu cezbedici kokunun peşinden giderken, dişiler de o bölgeye yanaşmıyor.

İsveçli araştırmacılara göre, birçok rakibin zaten aktif olduğunu düşündükleri için bu ağaçlara daha az dişi güve geliyor.

Böylece meşe kese güvelerinin çiftleşmesi önlenerek, sayılarının azaltılması sağlanıyor.

Ağaç teknik danışmanı Henry Kuppen’e göre, kullanılan yöntemin diğer bitki ve canlı türleri üzerinde hiçbir yan etkisi yok.

Sıkılan maddenin sadece erkek meşe kese güvesi tarafından algılandığını söyleyen Hollandalı uzman, bunun dışında hiçbir canlının rahatsız olmadığını söyledi.

Yeni yöntemin istenilen etkiyi gösterip göstermediği gelecek yıl yaz aylarında belli olacak.

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