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Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı

29.08.2018 - 16:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Hollandalı fotoğraf sanatçısı Niki Feijen, dünyayı karış karış gezip terk edilmiş binaları görüntülüyor. Avrupa'daki terk edilmiş konakları, akıl hastanelerini ve kiliseleri bulan fotoğrafçının çektiği mekanlarda sanki zaman durmuş!

  • 1 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen, terk edilmiş hayalet mekanları karış karış geziyor.

  • 2 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Feijen içinde kimsenin yaşamadığı, yıllardır ayak basılmamış yerleri birer birer bulup belgeliyor. 

     

  • 3 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Fotoğrafçı gittiği yerlerde mahsur kalmamak için 3-4 kişilik ekibiyle geziyor.

     

  • 4 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Çalışmalarıyla geçen kendinden söz ettiren Niki Feijen, Frozen (Donmuş) adını verdiği yeni fotoğraf albümünü tamamladı.

  • 5 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Kitabı için 8 ülke kezen fotoğrafçı eski tiyatro salonlarının, kamu binalarının, terk edilmiş evlerin güzelliklerini gözler önüne seriyor.

     

  • 6 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Feijen'in favori mekanları hayalet kasabalar ve harap olmuş kiliseler...

     

  • 7 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Örneğin bu karede katlanmış sandalyeleri dahi bozulmadan duran bir tiyatro salonunu belgelemiş.

     

  • 8 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Belli ki bu piyanoya yıllarca el değmemiş.

     

  • 9 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Mermerden yapılmış büyük bir resepsiyon alanı. 

     

  • 10 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Burası da terk edilmiş su parkı...

     

  • 11 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Bir zamanlar mutlu çocuklar ve ebeveynlerle dolu bir park doğa tarafından ele geçirilmiş.

  • 12 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    İşte Feijen'in objektifinden terk edilmiş mekanların fotoğrafları..

  • 13 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 15 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 16 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 17 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 18 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 19 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 20 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 21 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 22 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    AVRUPA'NIN HAYALET MEKANLARINI DİDİK DİDİK ARAŞTIRIP BULDU

    Matthias Haker isimli fotoğrafçı ve öğrenci, 10 yıldır terk edilmiş binaların güzelliğini yakalamak için Avrupa'yı dolaşıyor. 

  • 23 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Matthias eski yüzme havuzlarından tutun, terk edilmiş binalara kadar pek çok yeri didik didik araştırıp buluyor. 

  • 24 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Sonra da küf, bitki, örümcek ağları, yılanlarla kaplı hayalet mekanların fotoğraflarını çekiyor. 

  • 25 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Matthias Haker, mekanların tanınıp tahrip edilmemesi için resimleri çektiği yerleri gizli tutuyor. 

     

  • 26 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    Mekanları "Avrupa'da bir yerlerde" diyerek etiketleyen fotoğrafçı böylelikle fotoğraflarını da gizemli kılıyor. 

  • 27 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    İşte Avrupa'daki hayalet mekanlar...

  • 28 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 29 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 30 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 31 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 32 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 33 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 34 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 35 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 36 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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  • 40 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    ZAMANIN DONDUĞU EV!

    Fransa'nın kırsal kesiminde bulunan terk edilmiş evin içi sizi çok şaşırtacak.

  • 41 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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    İşte dışarıdan sıradan gibi görünen ancak içiyle şaşırtan o evden kareler...

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  • 56 Hollandalı fotoğrafçı Niki Feijen terk edilmiş yerleri karış karış fotoğrafladı
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